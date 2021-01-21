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Эксперт рассказал о необычном трюке со смартфоном

Текст:   Антон Благовещенский
21.01.2021,  
17:57
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Обнаружить камеру наблюдения в новом или временном съемном жилье, офисе или других местах можно с помощью смартфона. Есть два способа это сделать, рассказал агентству "Прайм" глава компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.

По его словам, в темном помещении можно включить встроенный в смартфон фонарик и пройтись лучом света по комнате. Свет фонарика отразится от стеклянного покрытия объектива, и его можно будет легко обнаружить.

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Второй способ обнаружить устройство для слежки заключается в сканировании находящихся поблизости устройств, подключенных к интернету. Для этого есть специализированные приложения, рассказал Мясоедов. "Обычно скрытые камеры подключены к местной сети, поэтому такой софт покажет их наличие", - рассказал эксперт.

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