Эксперт рассказал о необычном трюке со смартфоном

Обнаружить камеру наблюдения в новом или временном съемном жилье, офисе или других местах можно с помощью смартфона. Есть два способа это сделать, рассказал агентству "Прайм" глава компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.

По его словам, в темном помещении можно включить встроенный в смартфон фонарик и пройтись лучом света по комнате. Свет фонарика отразится от стеклянного покрытия объектива, и его можно будет легко обнаружить.

Второй способ обнаружить устройство для слежки заключается в сканировании находящихся поблизости устройств, подключенных к интернету. Для этого есть специализированные приложения, рассказал Мясоедов. "Обычно скрытые камеры подключены к местной сети, поэтому такой софт покажет их наличие", - рассказал эксперт.