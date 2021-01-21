ЕСПЧ признал необоснованными обвинения Грузии в адрес РФ по событиям 2008 года

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 году Грузия подвергла массированному обстрелу столицу Южной Осетии, а потом военным путем предприняла попытку установления контроля над республикой. Чтобы прекратить военный конфликт, Россия провела операцию по принуждению к миру - так она официально называлась.
Как рассказывают в Минюсте, по результатам почти 12-летнего рассмотрения дела ЕСПЧ пришел к выводу, что "на Российскую Федерацию не может возлагаться ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 г."
Также, продолжают в ведомстве, ЕСПЧ не поддержал утверждения властей Грузии о якобы вторжении Вооруженных Сил Российской Федерации на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года, то есть до нападения грузинских военных на Цхинвал.
"Грузинская сторона в этом деле пыталась безуспешно доказать, что европейская конвенция о защите прав человека применяется не только в мирное время, но и в условиях боевых действий, что фактически подрывает основы международного гуманитарного права. Нам удалось убедить европейских судей в том, что правовая оценка действий российских вооруженных сил в Южной Осетии и Абхазии 8-12 августа 2008 года находится за пределами их юрисдикции. Также ЕСПЧ не установил ни одного случая нарушения российскими военнослужащими прав гражданского населения во время событий августа 2008 года", - отметил Уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместитель министра юстиции России Михаил Гальперин.
Доводы о безосновательности соответствующих претензий Грузии и исчерпывающие доказательства были представлены Минюстом России в ЕСПЧ в процессе обмена правовыми позициями, в том числе в рамках, состоявшихся в 2011, 2016 и 2018 годах публичных слушаний и опроса свидетелей и непосредственных участников рассматриваемых событий.
При этом в Минюсте России не согласны с рядом выводов ЕСПЧ. В том числе по вопросам о ряде инцидентов на территории Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008 года. Причастность к этим событиям российских военнослужащих так и не была установлена.