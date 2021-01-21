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21.01.2021 14:10
Рубрика: Власть

ЕСПЧ признал необоснованными обвинения Грузии в адрес РФ по событиям 2008 года

Текст: Владислав Куликов
В Министерстве юстиции России сообщили, что 21 января этого года опубликовано постановление Большой Палаты Европейского Суда по правам человека по межгосударственной жалобе "Грузия против России (II)". Предметом жалобы являются события августа 2008 года в Южной Осетии и Абхазии и их последствия.
Фото: Frederick FLORIN / AFP Фото: Frederick FLORIN / AFP
Фото: Frederick FLORIN / AFP

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 году Грузия подвергла массированному обстрелу столицу Южной Осетии, а потом военным путем предприняла попытку установления контроля над республикой. Чтобы прекратить военный конфликт, Россия провела операцию по принуждению к миру - так она официально называлась.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Как рассказывают в Минюсте, по результатам почти 12-летнего рассмотрения дела ЕСПЧ пришел к выводу, что "на Российскую Федерацию не может возлагаться ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 г."

Также, продолжают в ведомстве, ЕСПЧ не поддержал утверждения властей Грузии о якобы вторжении Вооруженных Сил Российской Федерации на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года, то есть до нападения грузинских военных на Цхинвал.

"Грузинская сторона в этом деле пыталась безуспешно доказать, что европейская конвенция о защите прав человека применяется не только в мирное время, но и в условиях боевых действий, что фактически подрывает основы международного гуманитарного права. Нам удалось убедить европейских судей в том, что правовая оценка действий российских вооруженных сил в Южной Осетии и Абхазии 8-12 августа 2008 года находится за пределами их юрисдикции. Также ЕСПЧ не установил ни одного случая нарушения российскими военнослужащими прав гражданского населения во время событий августа 2008 года", - отметил Уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместитель министра юстиции России Михаил Гальперин.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Доводы о безосновательности соответствующих претензий Грузии и исчерпывающие доказательства были представлены Минюстом России в ЕСПЧ в процессе обмена правовыми позициями, в том числе в рамках, состоявшихся в 2011, 2016 и 2018 годах публичных слушаний и опроса свидетелей и непосредственных участников рассматриваемых событий.

При этом в Минюсте России не согласны с рядом выводов ЕСПЧ. В том числе по вопросам о ряде инцидентов на территории Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008 года. Причастность к этим событиям российских военнослужащих так и не была установлена.

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации ЕСПЧ Независимость Южной Осетии и Абхазии

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