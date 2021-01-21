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21.01.2021 12:25
Рубрика: Экономика

ФАС оштрафовала Google за нарушение закона "О рекламе"

Текст: Светлана Ментюкова
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Google LLC на 100 тысяч рублей за размещение рекламы инвестиционных услуг, от компании не имевшей лицензии на их оказание. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

"ФАС России наложила административный штраф в размере 100 тысяч рублей на Google LLC по факту нарушения ФЗ "О рекламе", - говорится в сообщении. Там уточняется, что ранее комиссия ведомства признала компанию виновной в нарушении закона при размещении на сайте google.com рекламы инвестиционных услуг компании Rypex trading limited.

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"Поскольку у Rypex trading limited отсутствовало разрешение на ведение финансовой деятельности, соответствующая реклама была признана ненадлежащей. Google LLC, как рекламораспространитель, несет ответственность за материалы, которые размещает на своей платформе, поэтому ФАС выдала предписание о прекращении действий, противоречащих законодательству", - пояснил замруководителя ФАС России Андрей Кашеваров, слова которого приводятся в сообщении.

В ФАС напомнили, что действующее законодательство запрещает рекламу товаров, на производство или реализацию которых требуется получение лицензии или иных специальных разрешений, в случае их отсутствия.

Экономика Бизнес Крупные компании Правительство ФАС Компании Информационные технологии Google Закон "О рекламе"

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