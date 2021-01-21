Генпрокуратура направила в Германию очередной запрос о "берлинском пациенте"

Генпрокуратура изучила переданные Германией материалы о якобы полном выполнении ходатайств о правовой помощи, касающихся госпитализации Алексея Навального. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, новый запрос направлен в связи тем, что большая часть ходатайств российского следственного органа была отклонена немецкой стороной, а переданные протоколы допросов Навального и его жены оказались несодержательны. Генпрокуратура России расценила это как полное неисполнение российских запросов о правовой помощи по формальным основаниям.

"Данное обстоятельство, в частности, на фоне заявления официального представителя Федерального ведомства юстиции ФРГ о надлежащем исполнении германской стороной своих обязательств по правовой помощи фактически свидетельствует о сокрытии истинных обстоятельств произошедшего", - заявили в пресс-службе российского надзорного ведомства.

Там также отметили, что в новом запросе Генпрокуратура, помимо прочего, призывает германскую сторону вернуться к исполнению ранее направленных российских запросов о правовой помощи в полном объеме.