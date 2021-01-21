Генпрокуратура предостерегла от участия и призывов к незаконным массовым мероприятиям

Генеральная прокуратура во время мониторинга интернета выявляет призывы к участию 23 января 2021 года в незаконных массовых мероприятиях. В связи с чем, как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, принимаются меры прокурорского реагирования.

Так, были внесены требования в Роскомнадзор об ограничении доступа к противоправной информации. Кроме того, гражданам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

Как подчеркнули в Генпрокуратуре, правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - привлечение виновных лиц к административной ответственности.