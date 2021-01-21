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21.01.2021 17:34
Рубрика: Культура

Главный британский рок-фестиваль Glastonbury снова отменен

Текст: Александр Алексеев
Информация об отмене самого популярного трехдневного open-air Великобритании появилась сегодня на его официальном сайте.
Фото: AP Photo/Scott Audette Фото: AP Photo/Scott Audette
Фото: AP Photo/Scott Audette

- С большим сожалением мы должны объявить, что в этом году Гластонберийский фестиваль не состоится и что для нас это будет еще один вынужденный год простоя. Ведь несмотря на все наши усилия сдвинуть Небо и Землю, уже стало понятно, что мы просто не сможем провести фестиваль в этом году. Мы так сожалеем, что подвели вас всех, - говорится в заявлении оргкомитета.

Фото: AP Photo/Luca Bruno
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Всем тем, кто купил билет еще в октябре 2019 года (официальный старт продажи билетов на "Гластонбери"-2020, в итоге отмененного из-за коронавируса, - прим. ред.), предложили перенести свой депозит в размере 50 фунтов стерлингов на следующий год и гарантировать возможность купить билет на "Гластонбери"-2022.

Организаторы поблагодарили всех, у кого есть депозиты, за веру и доверие и пообещали сделать что-то действительно особенное в 2022 году.

Кстати

"Гластонбери" отличается от всех музыкальных фестивалей под открытым небом тем, что здесь на открытых площадках выступают даже профессиональные театры и цирки.

Между прочим

В 2020 году фестиваль должен был отметить 50-летие. А в качестве хэдлайнеров были приглашены Пол Маккартни и официально считающаяся самой успешной и высокооплачиваемой певицей мира Тейлор Свифт.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Накануне они даже познакомились: сэр Пол приглашал Тейлор к себе домой. Та робела, смущалась, но, конечно, пришла. А потом с гордостью рассказывала друзьям о том, что "подружилась с самим Маккартни"…

Но пока отметить юбилей не получается и он снова перенесен - теперь уже на 2022 год.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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