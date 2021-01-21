Госавиаслужбе Украины поручили не выпускать Медведчука в Россию

Государственной авиационной службе Украины поручили не выпускать в Россию самолет с главой политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком. Об этом сообщил депутат Верховной рады от ОПЗЖ Илья Кива.

"Госавиаслужба получила команду "перекрыть" небо для самолетов, которые использует Медведчук для перелетов в Россию", - написал Кива в своем Telegram-канале.

Напомним, что в 16 января было опубликовано совместное заявление Донецкой и Луганской народных республик о намерении в одностороннем порядке передать Киеву группу удерживаемых лиц при посредничестве Медведчука. Отмечалось, что в эту группу войдут женщины, пожилые и люди с тяжелыми заболеваниями.