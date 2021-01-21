Готовится к публикации сборник документов о лагере смерти Треблинка

Страшная тема убийства по национальному признаку хорошо исследована историками и архивистами. Однако и спустя 75 лет после Победы над нацистами неплохо себя чувствуют так называемые "отрицатели Катастрофы". Российские историки приложили немало усилий, чтобы опровергнуть их спекуляции, в частности, на цифрах жертв. "Проведены серьезные исследования демографического характера, - рассказывает историк-архивист Леонид Терушкин. - Только на территории Советского Союза в границах на 22 июня 1941 года погибли 2 миллиона 800 тысяч евреев. Не считая 150 тысяч из западных стран, которых немцы уничтожили там же".
Архивистами сейчас готовится к публикации уникальный сборник документов, часть из которых недавно обнаружены в Госархиве. Он посвящен концлагерю Треблинка, где содержались и уничтожались исключительно люди еврейской национальности. "За год существования лагеря с августа 1942 года на территории 600 на 400 метров были убиты 800 тысяч человек, - говорит сотрудник Российского военно-исторического общества, преподаватель МГИМО Константин Пахалюк. - Если Аушвиц был и фабрикой, где люди работали, то Треблинка - это так называемый конвейер: там людей "сортировали" и уничтожали".
Одна из сложнейших проблем, которая стоит перед образовательным сообществом, признали эксперты, как говорить с детьми о нечеловеческой жестокости человека.
Памятную неделю открыла выставка "Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение" в Российском молодежном театре. Пройдут фестиваль фильмов "Хроники Катастрофы", а также выставка "Лучи света: Судьба женщины в годы Холокоста" в Совете Федерации.