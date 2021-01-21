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21.01.2021 21:52
Рубрика: Общество

Инструкция по пониманию

Готовится к публикации сборник документов о лагере смерти Треблинка
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(8363)
В России идет "Неделя памяти". Она посвящена Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечают 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили концлагерь Аушвиц. "Эту "фабрику смерти" называют символом Холокоста, там было уничтожено более миллиона человек, 90 процентов из которых евреи. Семь тысяч были брошены нацистами. Их спасла Красная армия, а 60 тысяч было уведено из Аушвица 17 января", - напомнила руководитель образовательного отдела Научно-просветительского центра "Холокост" Светлана Тиханкина, открывая "круглый стол" "Холокост: инструкция по пониманию". "Марш смерти" истощенных людей, которых гнали в Германию пешком, нужен был нацистам для того, чтобы "доуничтожить" тех, кого не успели до прихода советских войск.

Страшная тема убийства по национальному признаку хорошо исследована историками и архивистами. Однако и спустя 75 лет после Победы над нацистами неплохо себя чувствуют так называемые "отрицатели Катастрофы". Российские историки приложили немало усилий, чтобы опровергнуть их спекуляции, в частности, на цифрах жертв. "Проведены серьезные исследования демографического характера, - рассказывает историк-архивист Леонид Терушкин. - Только на территории Советского Союза в границах на 22 июня 1941 года погибли 2 миллиона 800 тысяч евреев. Не считая 150 тысяч из западных стран, которых немцы уничтожили там же".

Фото: iStock
Опрос: Почти каждый десятый американец думает, что Холокост начали евреи

Архивистами сейчас готовится к публикации уникальный сборник документов, часть из которых недавно обнаружены в Госархиве. Он посвящен концлагерю Треблинка, где содержались и уничтожались исключительно люди еврейской национальности. "За год существования лагеря с августа 1942 года на территории 600 на 400 метров были убиты 800 тысяч человек, - говорит сотрудник Российского военно-исторического общества, преподаватель МГИМО Константин Пахалюк. - Если Аушвиц был и фабрикой, где люди работали, то Треблинка - это так называемый конвейер: там людей "сортировали" и уничтожали".

Как говорить с детьми о нечеловеческой жестокости человека?

Одна из сложнейших проблем, которая стоит перед образовательным сообществом, признали эксперты, как говорить с детьми о нечеловеческой жестокости человека.

Справка "РГ"

Памятную неделю открыла выставка "Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение" в Российском молодежном театре. Пройдут фестиваль фильмов "Хроники Катастрофы", а также выставка "Лучи света: Судьба женщины в годы Холокоста" в Совете Федерации.

Общество История Мир помнит о Холокосте

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