Группа высокого уровня обсудила актуальные вопросы Союзного государства

В четверг, 21 января, в режиме видеоконференции Москва - Минск состоялось очередное заседание Группы высокого уровня (ГВУ) Совета Министров Союзного государства. В его работе приняли участие сопредседатели Группы: вице-премьер России Алексей Оверчук и Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в РФ, наделенный полномочиями заместителя премьер-министра, Владимир Семашко, а также Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев, Ответственный секретарь Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Сергей Стрельченко, руководители отраслевых белорусских и российских министерств.

Заседание длилось около трех часов. Повестка включала в себя ряд вопросов, посвященных актуальным аспектам белорусско-российских отношений. В частности, были рассмотрены вопросы доступа белорусских предприятий на российский рынок и участия их в госзакупках, об интеграции информационных систем в сфере фитосанитарного контроля, а также о создании пунктов приема единого государственного экзамена в Беларуси и централизованного тестирования в России. Сразу после заседания, также в режиме онлайн, состоялась пресс-конференция Госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты, который подвел итоги заседания и ответил на вопросы журналистов.

Как отметил Госсекретарь, было рассмотрено порядка одиннадцати вопросов, в основном они касались хозяйствующей деятельности и действий отдельных хозяйствующих субъектов.

"Это, к примеру, вопросы признания банковских гарантий при сделках, объединения информационных систем фитосанитарного контроля, - рассказал Григорий Рапота. - Были вопросы, касающиеся деятельности отдельных хозяйствующих субъектов и их взаимоотношений. Например, один из пунктов повестки был о том, как железнодорожным транспортом перевозить минеральный концентрат "Галит". Казалась бы, такая узкоспециальная вещь, а требует отработки технологии в рамках ГВУ". По мнению Госсекретаря, это не ручное управление, это решение системных вопросов на основе каких-то эпизодов.

"Если возникли какие-то вопросы у железнодорожников, какого качества, сколько щебенки и каким образом ее поставлять в РФ, как перевозить концентрат минерального сырья, то на основании этого продукта отрабатываются какие-то алгоритмы, которые могут быть использованы в отношении других продуктов", - пояснил Григорий Рапота. Он отметил, что в ходе таких обсуждений высказываются различные точки зрения, а также даются поручения решить те или иные вопросы на междведомственном уровне в установленные сроки.

Представители России и Беларуси в ходе заседания ГВУ высказали удовлетворение состоянием дел в вопросе отмены роуминга. Как сообщил Григорий Рапота, отдельно вопрос отмены роуминга не рассматривался. Сейчас он интенсивно прорабатывается на уровне министерств и ведомств, решение вопроса идет по плану.

"Все фиксируют плановое развитие событий вокруг решения этого вопроса. В порядке контроля мы упоминали этот вопрос и отметили, что он решается пока таким планом. Все удовлетворились этим и ждут дальнейшего развития событий", - пояснил Госсекретарь.

Отвечая на вопрос "СОЮЗа", возможно ли открытие уже в этом году пунктов приема ЕГЭ в Беларуси и ЦТ в России, Григорий Рапота заметил, что лично он считает это вполне реальным.

"Эта тема уже обсуждалась на совместной коллегии министерств образования России и Беларуси. Технологически она несложная, - отметил Госсекретарь. - Ведь и Россия, и Беларусь предоставляют возможность сдавать экзамены - ЦТ для тех, кто поступает в белорусские вузы, и ЕГЭ для тех, кто поступает в российские. Раньше такие экзамены каждый принимал на своей стороне. Сейчас у нас непростая эпидемиологическая ситуация. Имеются определенные сложности при пересечении границы. Не каждый человек поедет в такой обстановке. Поэтому решили этот вопрос проработать".

По словам Госсекретаря, ГВУ расширяет круг рассматриваемых вопросов, а ее заседания становятся более регулярными.

"Расширяется круг вопросов, идет углубление в конкретику экономического взаимодействия, это во-первых, - сказал Григорий Рапота. - Во-вторых, было пожелание и готовность руководителей группы Владимира Семашко и Алексея Оверчука, чтобы делать заседания достаточно регулярно: раз в два-три месяца. Как показывает опыт, набегает достаточное количество вопросов, которые требуют обсуждения".

Вопросы повестки дня для заседаний Высшего государственного совета и Совета Министров Союзного государства сформированы.

"Повестка у нас готова, в любой момент мы готовы ее предоставить. Вопросы в ней могут постоянно меняться. Но если завтра объявят о проведении Высшего Госсовета, то мы будем готовы. Точно также с Советом Министров", - сказал Григорий Рапота. По словам Госсекретаря, в прошлом году органы Союзного государства работали ритмично, не привязываясь к конкретным мероприятиям и заседаниям. Многие вопросы решались на уровне президентов и министров в рабочем порядке. Например, в прошлом году в рамках Совета Министров решилось около тридцати вопросов, на уровне президентов - десять.