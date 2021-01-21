Новости

ВОЗ: В мире за сутки выявлено более 600 тысяч случаев COVID-19 00:30
Украинец возмутился более высокими пенсиями в Крыму 21.01.2021
Въезжающие в США будут сдавать тест на COVID и окажутся на карантине 21.01.2021
В Подмосковье у 14 заболевших детей найден норовирус 21.01.2021
Экс-глава ФИФА Блаттер более недели находился в искусственной коме 21.01.2021
Сенаторы внесли поправки в Трудовой кодекс о гарантиях работникам с детьми 21.01.2021
СМИ рассказали, чем занялся Трамп после президентства 21.01.2021
Каждую неделю в Подмосковье будут сокращать до 3 тысяч ковидных коек 21.01.2021
Сделавшие прививку от коронавируса жители Подмосковья получат QR-коды 21.01.2021
Брянского чиновника обвинили в получении взяток песком 21.01.2021
Подмосковье подало заявку на получение вакцины "ЭпиВакКорона" 21.01.2021
Англия вводит штрафы за участие в домашних вечеринках во время локдауна 21.01.2021
СК начал проверку после отравления школьников в Электростали 21.01.2021
В Госдуме оценили призывы Европарламента блокировать "Северный поток - 2" 21.01.2021
Хуснуллин: Жилье в ряде регионов подорожало из-за коронавируса 21.01.2021
В ЦОДД объяснили 10-балльные пробки в Москве 21.01.2021
СМИ: Администрация Байдена хочет продлить СНВ-3 на пять лет 21.01.2021
В РПЦ предложили создать совет религий при ООН 21.01.2021
Минобороны сообщило о 3,6 тысячи военнослужащих с коронавирусом 21.01.2021
СК проверил обращения граждан к президенту в ходе ежегодной пресс-конференции 21.01.2021
Москвичка осуждена за публичное распространение фейков о COVID 21.01.2021
Трудовая миграция в Россию снизилась почти вдвое 21.01.2021
Прокуратура Москвы напомнила о недопустимости организации массовых беспорядков 21.01.2021
Президент Аргентины привился первым компонентом вакцины "Спутник V" 21.01.2021
МВД накажет авторов видеороликов, в которых лжеполицейские срывают погоны 21.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
21.01.2021 23:08
Рубрика: Спорт

По примеру брата

Хабиб Нурмагомедов готовит Умара к новому бою
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(8363)
Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, дебютировал в UFC с победы, "задушив" во втором раунде бойца из Казахстана Сергея Морозова.

За лучшее выступление вечера Умар получил бонус в размере 50 тысяч долларов. Хабиб, который был секундантом, остался доволен.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Удушающий прием Нурмагомедова против Гэтжи признан лучшим в 2020 году

- Так совпало, что свой первый поединок в промоушене я провел ровно девять лет назад. Помню, что не сразу смог найти себя внутри октагона. То же самое было и с Умаром, - рассказал Хабиб UFC Russia. - Но во втором раунде он стал более собранным, сконцентрированным и довел дело до победы. Впереди еще много работы, не будем расслабляться. Он отдохнет неделю или десять дней, а с середины февраля начнем тяжелые тренировки.

Как сказал Хабиб, свой следующий бой Умар может провести уже в начале марта. Ну а пока брат заслужил чизбургер, о котором мечтал во время весогонки.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

Главное сегодня

Меркель предложила Путину помощь в регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС
СМИ: Администрация Байдена хочет продлить СНВ-3 на пять лет
Президент Аргентины привился первым компонентом вакцины "Спутник V"
Мосжилинспекция назвала основания для проверок квартир
Пятнадцать человек погибли при пожаре в доме престарелых в Харькове
Опубликовано видео удаления Месси в финале Суперкубка Испании
Нурмагомедов может вернуться в октагон