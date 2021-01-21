Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, дебютировал в UFC с победы, "задушив" во втором раунде бойца из Казахстана Сергея Морозова.

За лучшее выступление вечера Умар получил бонус в размере 50 тысяч долларов. Хабиб, который был секундантом, остался доволен.

- Так совпало, что свой первый поединок в промоушене я провел ровно девять лет назад. Помню, что не сразу смог найти себя внутри октагона. То же самое было и с Умаром, - рассказал Хабиб UFC Russia. - Но во втором раунде он стал более собранным, сконцентрированным и довел дело до победы. Впереди еще много работы, не будем расслабляться. Он отдохнет неделю или десять дней, а с середины февраля начнем тяжелые тренировки.

Как сказал Хабиб, свой следующий бой Умар может провести уже в начале марта. Ну а пока брат заслужил чизбургер, о котором мечтал во время весогонки.