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Рубрика: Спорт

Всех обвел на поле

Халка назвали лучшим легионером РПЛ
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(8363)
Экс-нападающего "Зенита" Халка признали лучшим легионером в истории РПЛ. Так проголосовали болельщики в "Инстаграме" лиги.
Футбольные болельщики выбрали команду года

Колоритный бразилец на разных стадиях голосования обошел вратаря Стипе Плетикосу, защитника Николаса Ломбертса, хавбека Акселя Витселя, форварда Вагнера Лава, полузащитника Алехандро Домингеса, хавбека Понтуса Вернблума, полузащитников Анатолия Тимощука и Квинси Промеса. А в финале конкуренцию не выдержал хавбек ЦСКА Никола Влашич.

Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год. В составе команды он выигрывал чемпионат России (сезон-2014/15), Кубок России (2015/16) и Суперкубок России (2015). Всего за питерский клуб бразилец провел 148 матчей, в которых забил 76 мячей и сделал 60 голевых передач. В сезоне-2014/15 Халк стал лучшим бомбардиром нашего чемпионата (15 голов).

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