Халка назвали лучшим легионером РПЛ

Экс-нападающего "Зенита" Халка признали лучшим легионером в истории РПЛ. Так проголосовали болельщики в "Инстаграме" лиги.

Колоритный бразилец на разных стадиях голосования обошел вратаря Стипе Плетикосу, защитника Николаса Ломбертса, хавбека Акселя Витселя, форварда Вагнера Лава, полузащитника Алехандро Домингеса, хавбека Понтуса Вернблума, полузащитников Анатолия Тимощука и Квинси Промеса. А в финале конкуренцию не выдержал хавбек ЦСКА Никола Влашич.

Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год. В составе команды он выигрывал чемпионат России (сезон-2014/15), Кубок России (2015/16) и Суперкубок России (2015). Всего за питерский клуб бразилец провел 148 матчей, в которых забил 76 мячей и сделал 60 голевых передач. В сезоне-2014/15 Халк стал лучшим бомбардиром нашего чемпионата (15 голов).