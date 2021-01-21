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Текст:   Марина Трубилина 
21:00 21.01.2021

Хуснуллин: Жилье в ряде регионов подорожало из-за коронавируса

Фото: Stock Фото: Stock
Фото: Stock

Причиной роста цен на жилье в ряде регионов стал целый ряд факторов. Об этом рассказал по итогам совещания у президента РФ, где подробно обсуждалась и эта проблема, вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 1".

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Путин призвал выровнять цены на рынке жилья

Сильно повлиял на цены коронавирус, отметил Хуснуллин. "Где-то срываются поставки, где-то не хватает рабочей силы, где-то люди просто болеют, не могут работать", - сказал он. Кроме того, произошло ослабление рубля, из-за ковида достаточно остро стоит нехватка рабочих, выросли цены на ряд стройматериалов.

Сейчас ситуация с ценами на квартиры анализируется по каждому региону, добавил вице-премьер.

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