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21.01.2021 23:24
Рубрика: Спорт

Шайбе ищут лед

ИИХФ назовет хозяев ЧМ-2021 на следующей неделе
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 12(8363)
Место проведения чемпионата мира-2021 определится на следующей неделе. Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель.

Напомним, изначально турнир должен был состояться с 6 по 21 мая в Риге и Минске. Однако столица Беларуси после политического давления на ИИХФ была лишена права принимать матчи ЧМ-2021.

Фото: РИА Новости
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"На следующей неделе мы точно примем решение. Совет ИИХФ состоится во вторник или в среду", - сообщил Фазель, слова которого приводит ТАСС.

На данный момент Международная федерация хоккея рассматривает три варианта развития событий. Согласно одному из них все матчи первенства примет Латвия. Два других варианта предполагают, что Латвия примет ЧМ-2021 совместно либо со Словакией, либо с Данией. Заявку также подавала Литва, но Фазель отметил, что ИИХФ не будет ее рассматривать, поскольку "слишком много кандидатов не имеет смысла".

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