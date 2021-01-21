ИИХФ назовет хозяев ЧМ-2021 на следующей неделе

Место проведения чемпионата мира-2021 определится на следующей неделе. Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель.

Напомним, изначально турнир должен был состояться с 6 по 21 мая в Риге и Минске. Однако столица Беларуси после политического давления на ИИХФ была лишена права принимать матчи ЧМ-2021.

"На следующей неделе мы точно примем решение. Совет ИИХФ состоится во вторник или в среду", - сообщил Фазель, слова которого приводит ТАСС.

На данный момент Международная федерация хоккея рассматривает три варианта развития событий. Согласно одному из них все матчи первенства примет Латвия. Два других варианта предполагают, что Латвия примет ЧМ-2021 совместно либо со Словакией, либо с Данией. Заявку также подавала Литва, но Фазель отметил, что ИИХФ не будет ее рассматривать, поскольку "слишком много кандидатов не имеет смысла".