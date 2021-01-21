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21.01.2021 03:37
Рубрика: В мире

Инаугурационная речь Джозефа Байдена в четырех ключевых цитатах

Текст: Игорь Дунаевский
Инаугурационная речь нового президента США Джозефа Байдена выдалась довольно длинной - 21 минута, а по стилю была уважительной и умиротворяющей. Если выступление Трампа четыре года назад фокусировалось на экономическом величии Америки, то рефреном речи Байдена стал раскол американского общества и призыв к его преодолению. Приводим ключевые цитаты из выступления 46-го президента США и разбираемся в их контексте.

"Мы должны покончить с этой нецивилизованной войной, которая ставит красных против синих, деревенских против городских, консерваторов против либералов". Употребленное Байденом выражение о "нецивилизованной войне" (англ. uncivil war) явно пришлось по душе комментаторам, поскольку на английском удачно обыграло формулировку "гражданской войны" (civil war), которой некоторые эксперты описывают внутреннее противостояние двух Америк. Добавленная президентом приставка un- намекает на то, что это противостояние принимает все менее цивилизованный характер. Байден пообещал "быть президентом всех американцев", много и долго говорил о единстве (это слово он повторял чаще всего), сплочении и взаимоуважении, которые необходимы для борьбы с насилием, экстремизмом, пандемией и прочими вызовами. Он предостерег, что в противном случае страна погрузится в хаос. Увы, речами, пускай даже в джентльменском стиле, две половинки Америки не склеить - от Байдена ждут конкретных дел.

Фото: AFP/JIM WATSON
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"Есть правда, а есть ложь, которую говорят ради власти и выгоды. Каждый обязан... защищать правду и побеждать ложь". На первый взгляд слова "капитана-очевидность", но это не абстракции, а именно та проблема, из-за которой достичь народного единства будет так сложно. Байден ни разу не упомянул в своей речи Трампа, но в этой цитате подошел к этому упоминанию вплотную. Упоминание про ложь - это, конечно, камень в огород Трампа, который до упора называл проигранные им выборы сфальсифицироваными и отказывался признать победу Байдена. Но проблема в том, что, правды в Америке сегодня две и каждая из половин расколотого общества считает настоящей только свою. Согласно соцопросам, избиратели Трампа - а это десятки миллионов американцев - верят в то, что выборы были нечестными.

"Немногие периоды в нашей истории были более вызывающими, чем сегодняшний день... Она (пандемия) за год унесла столько же жизней, сколько Америка потеряла во Второй мировой войне". Здесь комментарии излишни, Соединенные Штаты стали эпицентром пандемии коронавируса и, как пророчил сам Байден, "зима будет очень мрачной". Число умерших в США за день до инаугурации перешагнуло через отметку в 400 тысяч. В своей речи президент сделал паузу, призвав собравшихся молчанием почтить память жертв пандемии - "матерей и отцов, мужей и жен, сыновей и дочерей, соседей и сослуживцев".

"Мы восстановим наши альянсы и будем вновь вовлечены в мировые дела". Это, конечно, бальзам на душу внешнеполитического истеблишмента, последние годы с ужасом наблюдавшего как Трамп ставит под сомнение казавшиеся непоколебимыми альянсы и договоренности, ссорится с союзниками. От Байдена ждут возвращения в прошлое, но немало экспертов признают, что действия Трампа вызывали отторжение скорее из-за формы, в то время как их содержание зачастую было не его прихотями, а диктовалось реалиями времени. Поэтому на деле Байден может продолжить многое из того, что делал Трамп. Забавно, например, что Байден пообещал: США будут вести за собой "не примером своей силы, но силой своего примера". Трамп четыре года назад едва ли не дословно сказал тоже самое.

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