Из-за вспышки птичьего гриппа в Японии уничтожат 12 тысяч гусей

Из-за новой вспышки птичьего гриппа в Японии будет уничтожено 12 тысяч гусей, сообщило агентство Kyodo.

Очаг инфекции обнаружен на птицеферме в префектуре Тиба. Это уже третий случай в префектуре. Уничтожение поголовья - мера, призванная не дать распространиться болезни, пишет РИА Новости.

Власти Японии назвали вспышку птичьего гриппа этой зимой в стране рекордной по масштабам. Птичий грипп со времени первого случая в начале ноября 2020 года распространился в 15 из 47 префектур. В 37 хозяйствах уничтожено свыше шести миллионов домашних птиц.