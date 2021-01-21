К закупкам свыше 20 млн допустят только поставщиков "с успешным опытом"

Правительство на первом в году заседании одобрило пакет поправок в систему государственных закупок. Изменения затронут как федеральный закон №44, так и целый ряд сопутствующих нормативных актов.

"Количество способов определения поставщика теперь будет сокращено до трех наиболее распространенных. Прежде всего это конкурс, аукцион и запрос котировок", - пояснил предлагаемые нововведения премьер-министр Михаил Мишустин. Существенно снизится число видов конкурсов, не будет больше сложных двухэтапных конструкций и конкурсов с ограниченным участием. Будут уточнены случаи, когда можно проводить закупки у единственного поставщика.

Весь документооборот предлагается вести в электронной форме, появятся единые требования к документам и срокам процедур, в том числе по рассмотрению заявок. Сейчас это доступно только для планирования закупок и отбора подрядчиков. Такие изменения обеспечат прослеживаемость закупок и автоматизацию контроля их проведения, сократят издержки участников процесса, в том числе связанные с бумажным документооборотом, прокомментировал решение правительства министр финансов Антон Силуанов.

Серьезно усиливается предквалификация, отметил Мишустин. "К закупкам на суммы свыше 20 миллионов рублей будут допускаться только компании с успешным опытом исполнения государственного или муниципального контракта в течение трех последних лет", - разъяснил он.

- Такие меры позволят оптимизировать административные процедуры и запустить в полную силу этот механизм, выстроить более четкую и прозрачную контрактную систему в нашей стране, что будет способствовать в том числе и эффективному решению задач в рамках реализации национальных целей развития, - рассчитывает премьер.