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21.01.2021 13:38
Рубрика: Власть

Кабмин даст регионам 2 млрд на строительство физкультурных объектов

Текст: Владимир Кузьмин

Регионы получат два миллиарда рублей на строительство объектов для занятия физической культурой, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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"Будет создано 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, в том числе новых спортивных площадок, футбольных полей и ледовых арен, как в городах, так и в сельской местности", - пояснил глава кабмина. Все они будут оснащены современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарем, силовыми тренажерами и обязательно приспособлены для занятий людей, которые имеют ограничения по здоровью, добавил председатель правительства.

Национальные цели развития, напомнил Мишустин, предусматривают к 2030 году увеличение доли занимающихся спортом людей до 70 процентов. Для этого важно создавать спортивную инфраструктуру в шаговой доступности от дома или работы. Премьер обратил внимание губернаторов на необходимость более активного ее развития.

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