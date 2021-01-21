Как меняются цены на продукты после предпринятых правительством мер

Новости

В Подмосковье у 14 заболевших детей найден норовирус 23:00
Экс-глава ФИФА Блаттер более недели находился в искусственной коме 22:35
Сенаторы внесли поправки в Трудовой кодекс о гарантиях работникам с детьми 22:27
СМИ рассказали, чем занялся Трамп после президентства 22:02
Каждую неделю в Подмосковье будут сокращать до 3 тысяч ковидных коек 21:59
Сделавшие прививку от коронавируса жители Подмосковья получат QR-коды 21:46
Брянского чиновника обвинили в получении взяток песком 21:43
Подмосковье подало заявку на получение вакцины "ЭпиВакКорона" 21:33
Англия вводит штрафы за участие в домашних вечеринках во время локдауна 21:32
СК начал проверку после отравления школьников в Электростали 21:26
В Госдуме оценили призывы Европарламента блокировать "Северный поток - 2" 21:25
Хуснуллин: Жилье в ряде регионов подорожало из-за коронавируса 21:00
В ЦОДД объяснили 10-балльные пробки в Москве 20:51
СМИ: Администрация Байдена хочет продлить СНВ-3 на пять лет 20:47
В РПЦ предложили создать совет религий при ООН 20:45
Минобороны сообщило о 3,6 тысячи военнослужащих с коронавирусом 20:33
СК проверил обращения граждан к президенту в ходе ежегодной пресс-конференции 20:23
Москвичка осуждена за публичное распространение фейков о COVID 20:22
Трудовая миграция в Россию снизилась почти вдвое 20:19
Прокуратура Москвы напомнила о недопустимости организации массовых беспорядков 20:16
Президент Аргентины привился первым компонентом вакцины "Спутник V" 20:13
МВД накажет авторов видеороликов, в которых лжеполицейские срывают погоны 20:10
Справороссы начали объединение с партиями "За правду" и "Патриоты России" 19:33
Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 10 копеек 19:16
КС Молдавии отказался признавать русский как язык межнационального общения 19:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
21.01.2021 22:10
Рубрика: Экономика

Как меняются цены на продукты после предпринятых правительством мер

Текст: Татьяна Карабут
К соглашениям о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар уже присоединилось около восьми тысяч участников, сообщили в Минпромторге. При этом реестры постоянно обновляются, а информация по соглашениям доступна на официальном сайте ведомства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Фактически по каждому региону можно посмотреть, какие субъекты торговли гарантируют там масло и сахар по установленным соглашениями ценам или ниже", - уточнили в Минпромторге.

Фото: Владимир Астапкович
Цены на макароны и зерно могут зафиксировать

Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие производители и торговые сети 16 декабря заключили соглашения, по которым они обязаны обеспечить предельные ценовые параметры: отпускные цены от производителей должны быть на сахар не выше 36 рублей, на масло подсолнечное - не выше 95 рублей, в розничных магазинах цены должны быть на сахар не более 46 рублей, на масло подсолнечное - не более 110 рублей. Помимо этого, правительство приняло целый комплекс мер для стабилизации цен - от введения экспортных пошлин на ряд агрокультур до субсидирования части затрат на покупку зерна и муки для мукомолов и хлебопеков.

По данным отраслевых экспертов, отпускные цены на подсолнечное масло и сахар-песок на данный момент снизились до оговоренной стоимости и даже ниже. Так, по словам исполнительного директора Масложирового союза России Михаила Мальцева, отпускные цены на подсолнечное масло снизились почти на 9% ниже планки, заложенной в соглашении между участниками рынка и государством. Кроме того, по его мнению, значительный эффект на изменение цены оказало введение экспортной пошлины. Она была установлена на подсолнечник в размере 30% (ранее - 6,5%) и начала действовать с 9 января.

"Все присоединившиеся к соглашению участники рынка в полной мере соблюдают положения документа и реализуют продукцию по сниженным ценам, в связи с чем уже можно с уверенностью утверждать, что ситуация стабилизировалась", - считает эксперт.

По словам председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, производители сахара также четко соблюдают условия соглашений. Количество договоров по прямым поставкам сахара торговым сетям и оптовым компаниям, обеспечивающих торговые региональные сети, увеличилось в разы. При этом производители не держат сахар на складах и реализуют его в полном объеме, что позволяет обеспечивать потребности населения в социально значимом продукте, заверил эксперт.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Песков назвал эффективными меры по ограничению роста цен

В свою очередь, введение экспортных пошлин на пшеницу, которые начнут действовать с 15 февраля, помогут снизить цены на зерно внутри страны и стабилизировать цены на конечную продукцию - муку, хлеб, макароны, мясную продукцию. По мнению руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, в 2021 году ситуация на рынке мяса будет достаточно стабильной. В частности, цены на наиболее востребованные мясо свинины и птицы покажут минимальную динамику. Основными факторами сдерживания роста цен станет увеличение объемов производства свинины в пределах 250 тысяч тонн. Это будет оказывать давление на цены.

"Производители мяса не заинтересованы в искусственном повышении цен. Это может привести к сокращению потребления, а мы боремся за то, чтобы спрос на мясо в стране увеличивался. Если посмотреть динамику за последние пять лет, то можно увидеть, что цены на птицу и свинину практически не менялись, что обеспечивало увеличение продаж", - сказал эксперт.

Кроме того, по прогнозам Юшина, меры таможенно-тарифного регулирования, которые приняло правительство для стабилизации ситуации на рынке зерновых и масличных, приведут к снижению цен на корма и, как следствие, поддержат рентабельность животноводческих предприятий, что позволит сохранить их финансовую устойчивость при стабильных ценах на мясо.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Росстат назвал самые подорожавшие за новогодние праздники продукты

По словам генерального директора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова, в прошлом году птицеводы столкнулись со значительным ростом цен на ингредиенты для комбикормов, ветеринарные препараты и упаковку, поскольку практически все составляющие сырьевой базы так или иначе связаны с курсом доллара и динамикой мировых цен на биржевые товары, например пшеницу. Кроме того, в отличие от мяса для яйца характерно сезонное изменение цен.

Тем не менее, учитывая, что мясо птицы является социально значимым продуктом и занимает половину потребления мясной продукции в стране, участникам рынка удалось сдержать цены, избежать их значительного повышения в прошлом году. И эта тенденция будет сохранена в 2021 году, заверил эксперт. С конца декабря цена на мясо кур осталась без изменений, на куриные яйца - снизилась более чем на 3%.

"В ближайший месяц мы ожидаем, что регулирование экспорта зерна со стороны государства позволит значительно ослабить влияние роста стоимости кормов на себестоимость конечной продукции", - считает эксперт.

Абрамченко: Соглашения о ценах на масло и сахар полностью выполняются
Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Цены на продукты

Главное сегодня

Меркель предложила Путину помощь в регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС
СМИ: Администрация Байдена хочет продлить СНВ-3 на пять лет
Президент Аргентины привился первым компонентом вакцины "Спутник V"
Мосжилинспекция назвала основания для проверок квартир
Пятнадцать человек погибли при пожаре в доме престарелых в Харькове
Можно ли заработать на облигациях федерального займа
Когда в России не останется обманутых дольщиков