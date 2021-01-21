Как меняются цены на продукты после предпринятых правительством мер

К соглашениям о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар уже присоединилось около восьми тысяч участников, сообщили в Минпромторге. При этом реестры постоянно обновляются, а информация по соглашениям доступна на официальном сайте ведомства.

"Фактически по каждому региону можно посмотреть, какие субъекты торговли гарантируют там масло и сахар по установленным соглашениями ценам или ниже", - уточнили в Минпромторге.

Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие производители и торговые сети 16 декабря заключили соглашения, по которым они обязаны обеспечить предельные ценовые параметры: отпускные цены от производителей должны быть на сахар не выше 36 рублей, на масло подсолнечное - не выше 95 рублей, в розничных магазинах цены должны быть на сахар не более 46 рублей, на масло подсолнечное - не более 110 рублей. Помимо этого, правительство приняло целый комплекс мер для стабилизации цен - от введения экспортных пошлин на ряд агрокультур до субсидирования части затрат на покупку зерна и муки для мукомолов и хлебопеков.

По данным отраслевых экспертов, отпускные цены на подсолнечное масло и сахар-песок на данный момент снизились до оговоренной стоимости и даже ниже. Так, по словам исполнительного директора Масложирового союза России Михаила Мальцева, отпускные цены на подсолнечное масло снизились почти на 9% ниже планки, заложенной в соглашении между участниками рынка и государством. Кроме того, по его мнению, значительный эффект на изменение цены оказало введение экспортной пошлины. Она была установлена на подсолнечник в размере 30% (ранее - 6,5%) и начала действовать с 9 января.

"Все присоединившиеся к соглашению участники рынка в полной мере соблюдают положения документа и реализуют продукцию по сниженным ценам, в связи с чем уже можно с уверенностью утверждать, что ситуация стабилизировалась", - считает эксперт.

По словам председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, производители сахара также четко соблюдают условия соглашений. Количество договоров по прямым поставкам сахара торговым сетям и оптовым компаниям, обеспечивающих торговые региональные сети, увеличилось в разы. При этом производители не держат сахар на складах и реализуют его в полном объеме, что позволяет обеспечивать потребности населения в социально значимом продукте, заверил эксперт.

В свою очередь, введение экспортных пошлин на пшеницу, которые начнут действовать с 15 февраля, помогут снизить цены на зерно внутри страны и стабилизировать цены на конечную продукцию - муку, хлеб, макароны, мясную продукцию. По мнению руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, в 2021 году ситуация на рынке мяса будет достаточно стабильной. В частности, цены на наиболее востребованные мясо свинины и птицы покажут минимальную динамику. Основными факторами сдерживания роста цен станет увеличение объемов производства свинины в пределах 250 тысяч тонн. Это будет оказывать давление на цены.

"Производители мяса не заинтересованы в искусственном повышении цен. Это может привести к сокращению потребления, а мы боремся за то, чтобы спрос на мясо в стране увеличивался. Если посмотреть динамику за последние пять лет, то можно увидеть, что цены на птицу и свинину практически не менялись, что обеспечивало увеличение продаж", - сказал эксперт.

Кроме того, по прогнозам Юшина, меры таможенно-тарифного регулирования, которые приняло правительство для стабилизации ситуации на рынке зерновых и масличных, приведут к снижению цен на корма и, как следствие, поддержат рентабельность животноводческих предприятий, что позволит сохранить их финансовую устойчивость при стабильных ценах на мясо.

По словам генерального директора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова, в прошлом году птицеводы столкнулись со значительным ростом цен на ингредиенты для комбикормов, ветеринарные препараты и упаковку, поскольку практически все составляющие сырьевой базы так или иначе связаны с курсом доллара и динамикой мировых цен на биржевые товары, например пшеницу. Кроме того, в отличие от мяса для яйца характерно сезонное изменение цен.

Тем не менее, учитывая, что мясо птицы является социально значимым продуктом и занимает половину потребления мясной продукции в стране, участникам рынка удалось сдержать цены, избежать их значительного повышения в прошлом году. И эта тенденция будет сохранена в 2021 году, заверил эксперт. С конца декабря цена на мясо кур осталась без изменений, на куриные яйца - снизилась более чем на 3%.

"В ближайший месяц мы ожидаем, что регулирование экспорта зерна со стороны государства позволит значительно ослабить влияние роста стоимости кормов на себестоимость конечной продукции", - считает эксперт.