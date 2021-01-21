Вместо Марата Сафина капитаном сборной России в ATP Cup будет Евгений Донской. Командный турнир состоится в Мельбурне с 1 по 5 февраля, прямо накануне Australian Open.

Ранее был озвучен и состав нашей команды, в которую должны входить первая и вторая ракетки страны. За Россию сыграют Даниил Медведев и Андрей Рублев. Действующие чемпионы сербы заявили Новака Джоковича и Душана Лайовича, прошлогодние финалисты испанцы - Рафаэля Надаля и Роберто Баутиста-Агута.

Также в турнире примут участие команды Швейцарии, Греции, Германии, Аргентины, Италии, Японии, Франции и Австралии. Всего 12 сборных. Хотя изначально их должно было быть 24. Но из-за пандемии формат соревнований немного поменяли.

Сегодня состоится жеребьевка. Участников поделят на 4 группы по 3 сборные в каждой. Победители групп пробьются в полуфинал.