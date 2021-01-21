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21.01.2021 11:17
Рубрика: Общество

Кардиолог рассказала, как пережить резкую смену погоды

Текст: Николай Грищенко
При резкой смене погоды происходит скачок атмосферного давления и потому особенно внимательными к себе следует быть людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, тем, кто пережил инсульты или инфаркты, а также людям старшего возраста.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В течение ближайшего дня стоит давать себе разгрузку и отдых, если есть возможность, то лучше прилечь на 5 - 10 минут. При этом поза должна быть такой, чтобы ноги находились чуть выше положения тела, были приподняты.

Фото: iStock
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"Можно под ноги подложить подушку. Такая поза расслабляет и успокаивает", - сообщила KP.RU врач-кардиолог Ольга Молчанова.

На пару дней желательно исключить из напитков кофе, лучше пить воду и заваривать себе горячий чай, зеленый или черный по вкусу, добавляя к заварке листья мяты и мелиссы. Эти растения обладают легким успокаивающим действием. Предписанные врачом медикаменты нужно принимать по обычному плану лечения

- Дополнительные таблетки "от давления" старайтесь в это время не пить, что-то добавить к плану лечения можно только после консультации с врачом, поскольку в беспокойстве может показаться, что давление высокое, но оно повысилось ситуационно и следует просто применить успокаивающие процедуры, - рекомендует Ольга Молчанова.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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