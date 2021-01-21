В Эквадоре на древнем кладбище инков найдены загадочные артефакты

В Эквадоре при обследовании строительного участка, выделенного под строительство водохранилища, археологи обнаружили древнее кладбище инков. В ряде захоронений были найдены предметы, идентифицировать которые ученым пока не удалось.

Как сообщает Ancient Origins, древнее кладбище инков было обнаружено в деревне Мулало, сельском районе Латакунга в провинции Котопакси. Впервые признаки его существования были замечены еще в 2019 году.

Однако раскопки здесь не проводились до последнего времени. Само кладбище удалось раскопать после того, как местные фермеры решили построить резервуар для воды, чтобы орошать ею свои поля. Они наткнулись на несколько скелетов и сообщили об этом властям, а те вызвали экспертов.

Археологическая команда обследовала выделенный под строительство участок. В результате были найдены захоронения, возраст которых составляет около 500 лет назад. То есть они относятся к периоду начала колонизации. Судя по находкам, на этом месте располагалось поселение инков.

"Мы обнаружили прямоугольную канчу инков (массу земли и глины, служившую фундаментом для домов и укреплений) длиной 13 метров с востока на запад и шириной семь метров с севера на юг, - рассказал руководитель раскопок Эстебан Акоста. - В Андах канчу обычно делали из камня, но в Мулало камней нет. Вероятно, в последующие годы местные жители разобрали их для строительства своих домов, поэтому осталась только часть фундамента".

Всего на древнем кладбище было обнаружено 12 человеческих скелетов, как взрослых, так и детей. Останки отправлены на анализ, который позволит установить, все ли погребенные люди были инками. Настоящую же загадку ученым задали артефакты, обнаруженные в ряде захоронений. Они датированы примерно 1450-1540 годами нашей эры.

Так, были найдены керамические сосуды, изготовленные в стиле инков, в том числе кувшин с длинным горлышком. Такой сосуд был широко распространен в Андах, в нем подавали кукурузный напиток под названием "чича".

В то же время несколько старинных керамических изделий инков озадачили исследователей символами, которыми они украшены. Один из них напоминает христианский крест. Учитывая датировку артефактов, удивительно, что инки уже были знакомы с этим символом. Другое украшение похоже на букву "W".

"Никто пока не знает, что может означать буква "W" - чье-то имя, название места или это просто декоративная форма? - говорит Акоста. - Такого декора мы раньше не видели, поэтому мы думаем, что этот предмет может относиться к так называемому переходному испанскому колониальному периоду".

Ученые нашли и еще один интересный артефакт, фотографии которого они, к сожалению, не публикуют в открытом доступе. Судить о нем можно только по описанию археологов. Сообщается, что загадочный артефакт - это кольцо, которое было найдено рядом с одним из погребенных.

По словам Акосты, этот предмет вряд ли связан с культурой инков. Экспертам пока не удалось установить, из чего он изготовлен. Предварительный анализ показал, что это точно была не медь. Поэтому пока сообщается, что кольцо было изготовлено из неизвестного металла.

Археологи считают, что на настоящий момент раскопана лишь малая часть древнего кладбища инков. Детальный анализ находок прольет новый свет на то, какой была жизнь во время испанского завоевания и перехода к колониальному правлению в этом регионе. Это важно, потому что большая часть информации о переходном периоде получена учеными из письменных исторических источников.