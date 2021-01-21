Конституционный суд РФ принял к рассмотрению вопрос о размещении нестационарных торговых объектов (НТО) - ларьков и киосков - на придомовых территориях.

Официально жалобу направили сразу из трех регионов страны - Перми, Калининграда и Ярославля, ее поддержали региональные уполномоченные по правам предпринимателей, "Национальная сеть распространения прессы "Союзпечать" и Российский книжный союз.

Предметом изучения судей Конституционного суда РФ станут положения федеральных законов "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" и "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" во взаимосвязи с положениями Гражданского кодекса. Причем произойдет это повторно - в декабре 2019 года Конституционный суд РФ уже вынес определение по жалобе пермских предпринимателей Ирика Касимова, Наили Мухаметзяновой и Алексея Хадеева, а также ТСЖ "Мирный". Сейчас они подали новую жалобу.

- Нормы федерального права не наделяют органы местного самоуправления полномочиями по установлению в правилах благоустройства территории муниципального образования абсолютного недифференцированного запрета на размещение НТО на участках, относящихся к придомовой территории многоквартирного дома, - высказался тогда КС РФ, - при условии, что собственниками выражено согласие на размещение таких объектов.

Несмотря на ясно высказанную правовую позицию высшей юридический инстанции страны, заявителям не удалось оспорить запреты местных властей на торговлю в пределах придомовых территорий. Суды ссылаются на то, что размещение НТО не направлено непосредственно на обслуживание и эксплуатацию многоквартирного дома и общедомового имущества, а потому незаконно.

Однако представители ТСЖ из разных регионов страны, где запрета нет, говорят, что арендная плата, полученная от коммерсантов, им очень помогает, хотя и опосредованно. Несколько десятков тысяч рублей в месяц в зависимости от города и места расположения киоска можно потратить на текущий ремонт или даже снижение квартплаты для жильцов.

Розничная продажа тиража периодических печатных изданий не подлежит никаким ограничениям, кроме предусмотренных законом о СМИ

Важнейшее значение снятие этого запрета имеет для печатной прессы. Во многих городах России сохраняется традиция утреннего променада ради покупки газеты. Запрет на размещение киосков рядом с жилыми домами, в первую очередь на придомовых территориях, губительно сказывается на малых предпринимателях, в том числе связанных с распространением СМИ.

- "Союзпечать" делает особый акцент на том, что дополнительные гарантии собственности, экономической свободы в связи с распространением прессы установлены в статье 25 закона РФ "О средствах массовой информации", - указано в письме в адрес КС РФ, подписанном президентом некоммерческого партнерства НП "НСРП "Союзпечать" Сергеем Гавриловым. - Согласно нормам этой статьи воспрепятствование законному распространению продукции СМИ не допускается, розничная продажа тиража периодических печатных изданий не подлежит никаким ограничениям, кроме предусмотренных законом о СМИ.

Свою позицию в поддержку экономической свободы предпринимателей и права ТСЖ получать дополнительные доходы от сдачи в аренду придомовой территории высказали также Ассоциация малоформатной торговли и организация "ОПОРА России".

Отметим, что чуть больше года назад КС РФ не стал рассматривать вопрос о соответствии Конституции РФ оспоренных заявителями норм законодательства, указав, что готовятся поправки в ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ". Ими, в частности, предполагалось ограничить перечень оснований, по которым органом местного самоуправления может быть отказано в размещении нестационарного торгового объекта в конкретном месте. "Учитывая продолжающийся законодательный процесс, направленный на совершенствование указанного правового регулирования, Конституционный суд РФ воздерживается от оценки по существу оспариваемых законоположений", - указал тогда КС.

Спустя год ситуация не изменилась, и те же самые предприниматели отмечают, что "получив формальные предпосылки для защиты и восстановления своих нарушенных прав, продолжают подвергаться ущемлениям конституционно-правового статуса ввиду того же самого применения и понимания оспоренных норм, которое существовало до определения КС РФ". Поэтому к поставленным вопросам пришлось вернуться. О времени вынесения решения станет известно позднее.