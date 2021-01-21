Официально жалобу направили сразу из трех регионов страны - Перми, Калининграда и Ярославля, ее поддержали региональные уполномоченные по правам предпринимателей, "Национальная сеть распространения прессы "Союзпечать" и Российский книжный союз.
Предметом изучения судей Конституционного суда РФ станут положения федеральных законов "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" и "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" во взаимосвязи с положениями Гражданского кодекса. Причем произойдет это повторно - в декабре 2019 года Конституционный суд РФ уже вынес определение по жалобе пермских предпринимателей Ирика Касимова, Наили Мухаметзяновой и Алексея Хадеева, а также ТСЖ "Мирный". Сейчас они подали новую жалобу.
- Нормы федерального права не наделяют органы местного самоуправления полномочиями по установлению в правилах благоустройства территории муниципального образования абсолютного недифференцированного запрета на размещение НТО на участках, относящихся к придомовой территории многоквартирного дома, - высказался тогда КС РФ, - при условии, что собственниками выражено согласие на размещение таких объектов.
Несмотря на ясно высказанную правовую позицию высшей юридический инстанции страны, заявителям не удалось оспорить запреты местных властей на торговлю в пределах придомовых территорий. Суды ссылаются на то, что размещение НТО не направлено непосредственно на обслуживание и эксплуатацию многоквартирного дома и общедомового имущества, а потому незаконно.
Однако представители ТСЖ из разных регионов страны, где запрета нет, говорят, что арендная плата, полученная от коммерсантов, им очень помогает, хотя и опосредованно. Несколько десятков тысяч рублей в месяц в зависимости от города и места расположения киоска можно потратить на текущий ремонт или даже снижение квартплаты для жильцов.
Важнейшее значение снятие этого запрета имеет для печатной прессы. Во многих городах России сохраняется традиция утреннего променада ради покупки газеты. Запрет на размещение киосков рядом с жилыми домами, в первую очередь на придомовых территориях, губительно сказывается на малых предпринимателях, в том числе связанных с распространением СМИ.
- "Союзпечать" делает особый акцент на том, что дополнительные гарантии собственности, экономической свободы в связи с распространением прессы установлены в статье 25 закона РФ "О средствах массовой информации", - указано в письме в адрес КС РФ, подписанном президентом некоммерческого партнерства НП "НСРП "Союзпечать" Сергеем Гавриловым. - Согласно нормам этой статьи воспрепятствование законному распространению продукции СМИ не допускается, розничная продажа тиража периодических печатных изданий не подлежит никаким ограничениям, кроме предусмотренных законом о СМИ.
Свою позицию в поддержку экономической свободы предпринимателей и права ТСЖ получать дополнительные доходы от сдачи в аренду придомовой территории высказали также Ассоциация малоформатной торговли и организация "ОПОРА России".
Отметим, что чуть больше года назад КС РФ не стал рассматривать вопрос о соответствии Конституции РФ оспоренных заявителями норм законодательства, указав, что готовятся поправки в ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ". Ими, в частности, предполагалось ограничить перечень оснований, по которым органом местного самоуправления может быть отказано в размещении нестационарного торгового объекта в конкретном месте. "Учитывая продолжающийся законодательный процесс, направленный на совершенствование указанного правового регулирования, Конституционный суд РФ воздерживается от оценки по существу оспариваемых законоположений", - указал тогда КС.
Спустя год ситуация не изменилась, и те же самые предприниматели отмечают, что "получив формальные предпосылки для защиты и восстановления своих нарушенных прав, продолжают подвергаться ущемлениям конституционно-правового статуса ввиду того же самого применения и понимания оспоренных норм, которое существовало до определения КС РФ". Поэтому к поставленным вопросам пришлось вернуться. О времени вынесения решения станет известно позднее.