Новости

Справороссы начали объединение с партиями "За правду" и "Патриоты России" 19:33
Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 10 копеек 19:16
КС Молдавии отказался признавать русский как язык межнационального общения 19:07
Пробки в Москве достигли 10 баллов 18:59
В Подмосковье отравились 14 школьников 18:50
Видео: В центре Москвы машина вылетела на тротуар и сбила пешехода 18:34
Бабич стал замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству 18:34
Российскую вакцину в Греции может ждать успех 18:05
Москва встала в 9-балльных пробках 17:58
Австрийка Хаузер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Антхольце 17:58
Пятнадцать человек погибли при пожаре в доме престарелых в Харькове 17:52
Центр им. Чумакова готов увеличить производство вакцины от COVID-19 до 10 млн доз 17:52
Симпсонов представили в образах героев армянских советских мультиков 17:51
Москва поднялась в рейтингах безопасности, экологии, здравоохранения Numbeo 17:49
В Роспотребнадзоре рассказали о нормах использования гаджетов в школах 17:48
Минфин разъяснил изменения по беспошлинному ввозу товаров для физлиц 17:46
Звезда "Универа" рассказала про инцидент с режиссером-педофилом 17:43
Пермская пенсионерка несколько лет держала внучку взаперти 17:34
Умерла бывшая жена Алена Делона, актриса Натали Делон 17:28
В "Москве-Сити" два машино-места продали за 34 миллиона 17:26
Открывается допуск посетителей в Московский Кремль и Музеи Кремля 17:24
Меркель предложила Путину помощь в регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС 17:05
Мосжилинспекция назвала основания для проверок квартир 16:51
В Челябинске приступил к работе новый начальник УФСБ 16:48
Путин и Ниинистё обсудили вопросы безопасности в Европе и COVID-19 16:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
21.01.2021 19:09
Рубрика: Власть

Деньги - лишние?

КС РФ повторно изучит запрет размещения газетных киосков на придомовых территориях
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(8363)
Конституционный суд РФ принял к рассмотрению вопрос о размещении нестационарных торговых объектов (НТО) - ларьков и киосков - на придомовых территориях.
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

Официально жалобу направили сразу из трех регионов страны - Перми, Калининграда и Ярославля, ее поддержали региональные уполномоченные по правам предпринимателей, "Национальная сеть распространения прессы "Союзпечать" и Российский книжный союз.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Конституционный cуд признал ограничения в период пандемии законными

Предметом изучения судей Конституционного суда РФ станут положения федеральных законов "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" и "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" во взаимосвязи с положениями Гражданского кодекса. Причем произойдет это повторно - в декабре 2019 года Конституционный суд РФ уже вынес определение по жалобе пермских предпринимателей Ирика Касимова, Наили Мухаметзяновой и Алексея Хадеева, а также ТСЖ "Мирный". Сейчас они подали новую жалобу.

- Нормы федерального права не наделяют органы местного самоуправления полномочиями по установлению в правилах благоустройства территории муниципального образования абсолютного недифференцированного запрета на размещение НТО на участках, относящихся к придомовой территории многоквартирного дома, - высказался тогда КС РФ, - при условии, что собственниками выражено согласие на размещение таких объектов.

Несмотря на ясно высказанную правовую позицию высшей юридический инстанции страны, заявителям не удалось оспорить запреты местных властей на торговлю в пределах придомовых территорий. Суды ссылаются на то, что размещение НТО не направлено непосредственно на обслуживание и эксплуатацию многоквартирного дома и общедомового имущества, а потому незаконно.

Однако представители ТСЖ из разных регионов страны, где запрета нет, говорят, что арендная плата, полученная от коммерсантов, им очень помогает, хотя и опосредованно. Несколько десятков тысяч рублей в месяц в зависимости от города и места расположения киоска можно потратить на текущий ремонт или даже снижение квартплаты для жильцов.

Розничная продажа тиража периодических печатных изданий не подлежит никаким ограничениям, кроме предусмотренных законом о СМИ

Важнейшее значение снятие этого запрета имеет для печатной прессы. Во многих городах России сохраняется традиция утреннего променада ради покупки газеты. Запрет на размещение киосков рядом с жилыми домами, в первую очередь на придомовых территориях, губительно сказывается на малых предпринимателях, в том числе связанных с распространением СМИ.

- "Союзпечать" делает особый акцент на том, что дополнительные гарантии собственности, экономической свободы в связи с распространением прессы установлены в статье 25 закона РФ "О средствах массовой информации", - указано в письме в адрес КС РФ, подписанном президентом некоммерческого партнерства НП "НСРП "Союзпечать" Сергеем Гавриловым. - Согласно нормам этой статьи воспрепятствование законному распространению продукции СМИ не допускается, розничная продажа тиража периодических печатных изданий не подлежит никаким ограничениям, кроме предусмотренных законом о СМИ.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Почему в регионах не могут решить проблему размещения газетных киосков

Свою позицию в поддержку экономической свободы предпринимателей и права ТСЖ получать дополнительные доходы от сдачи в аренду придомовой территории высказали также Ассоциация малоформатной торговли и организация "ОПОРА России".

Отметим, что чуть больше года назад КС РФ не стал рассматривать вопрос о соответствии Конституции РФ оспоренных заявителями норм законодательства, указав, что готовятся поправки в ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ". Ими, в частности, предполагалось ограничить перечень оснований, по которым органом местного самоуправления может быть отказано в размещении нестационарного торгового объекта в конкретном месте. "Учитывая продолжающийся законодательный процесс, направленный на совершенствование указанного правового регулирования, Конституционный суд РФ воздерживается от оценки по существу оспариваемых законоположений", - указал тогда КС.

Спустя год ситуация не изменилась, и те же самые предприниматели отмечают, что "получив формальные предпосылки для защиты и восстановления своих нарушенных прав, продолжают подвергаться ущемлениям конституционно-правового статуса ввиду того же самого применения и понимания оспоренных норм, которое существовало до определения КС РФ". Поэтому к поставленным вопросам пришлось вернуться. О времени вынесения решения станет известно позднее.

Власть Право Судебная власть Конституционный суд

Главное сегодня

Меркель предложила Путину помощь в регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС
Мосжилинспекция назвала основания для проверок квартир
Пятнадцать человек погибли при пожаре в доме престарелых в Харькове
COVID-19: Какие ограничения отменят в Москве с 22 января
Венгрия первой в ЕС одобрила применение вакцины "Спутник V"
Михаил Мишустин оценил ситуацию с вакцинацией в стране
Госдума одобрила проект в защиту традиционных ценностей