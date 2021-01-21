Куда жаловаться на опасные детские площадки

Горячую линию, куда можно пожаловаться на состояние детских площадок, запустила Общественная палата РФ совместно с НП "ЖКХ Контроль".

Сейчас десятки тысяч детских площадок в России не соответствуют современным требованиям и подлежат замене, сообщают организаторы проекта "Детские площадки - территория безопасности". Ежегодно на них происходит по 40 тысяч несчастных случаев, некоторые заканчиваются гибелью детей.

Теперь родители могут пожаловаться на некачественные и травмоопасные площадки на горячую линию - по телефону +7 (495) 221-83-63. В ближайшие дни организаторы обещают также подключить номер, на который можно будет бесплатно звонить из любого региона России. Оставить информацию можно и на сайте Общественной палаты РФ.

Площадки, на которые поступили жалобы, будут позже проверены общественными активистами. В марте появится электронная карта опасных площадок. В дальнейшем, как предполагается, местные коммунальные организации и органы власти примут меры для исправления недостатков.

Среди самых распространенных и опасных нарушений, как рассказала на пресс-конференции исполнительный директор НП "ЖКХ-Контроль", председатель Комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева - отсутствие или недостаточная толщина ударопоглощающего покрытия (по нормативам почти везде оно должно быть до 8 см), старые опасные конструкции, соседство площадки с теплотрассой (расстояние до нее менее 3 метров), линиями электропередачи (менее 2 метров), контейнерными площадками (менее 20 метров), автостоянками (менее 15 метров). Часто встречаются незакрепленные игровые конструкции, качели на жестких подвесах (которые было запрещено устанавливать еще в 2013 году), карусели без защитной "юбки".

Горячая линия будет работать до конца года. Но уже в сентябре организаторы предполагают сделать доклад о ее результатах и представить рекомендации по изменению касающихся детских площадок документов.