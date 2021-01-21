В четверг вечером лидеры стран ЕС собрались на экстренный саммит в формате видеоконференции, чтобы обсудить деликатный вопрос - вводить ли сертификаты вакцинации, которые позволят гражданам единой Европы при наличии прививки от ковида вновь беспрепятственно путешествовать по Старому Свету. Такие "ковид-паспорта" могли бы стать альтернативой бесконечным локдаунам и карантинам. Идею выдвинула Греция, которую ждет катастрофа, если туристический сектор в этом году не начнет оживать. Греков поддержали Португалия, Испания, Хорватия и Австрия. А вот Франция выступает решительно против. Как отмечает издание Politico, в Брюсселе предстоят нешуточные баталии вокруг инициативы. Ее противники опасаются, что привилегии для одной части граждан обернутся дискриминацией других.

Как пишет газета Die Welt, никаких итогов от нынешнего саммита не ждут: он лишь положит начало дискуссии, а "на принятие конкретных решений уйдут недели". Время до традиционных пасхальных каникул еще есть. Для начала предстоит выяснить, до какой степени вакцина предотвращает передачу вируса тем, кто не привит. Компании Biontech, Pfizer и Moderna обещают представить более точные данные к концу февраля. А до тех пор все разговоры о "ковид-паспортах" выглядят бессмысленными, считает госминистр ФРГ по делам Европы Михаэль Рот. Между тем Еврокомиссия уже подготовила к саммиту проект электронного сертификата вакцинации единого образца, который в идеале должны признавать все члены ЕС. Он будет включать QR-код с информацией о том, когда и каким препаратом вакцинировался гражданин, так что поддельные справки исключены. Впоследствии сертификат могут дополнить данными и о других прививках, например, от кори, которые в Евросоюзе обязательны. При этом дипломатический источник в Брюсселе уверяет, что "никто не собирается делать обязательной вакцинацию от коронавируса".

"Означает ли это, что не успевших привиться от "короны" лишат возможности путешествовать? Не обязательно, - объясняет Die Welt. - На первых порах при въезде в другую страну ЕС будет достаточно предъявить справку об отрицательном тесте на "корону". Возможно, в дополнение к этому придется провести несколько дней на карантине, если этого потребует эпидемиологическая обстановка. Но в Брюсселе исходят из того, что все больше жителей начнут прививаться от ковида, и к лету вакцинируется около 70 процентов взрослого населения Евросоюза".

Противники идеи опасаются, что привилегии для одной части граждан обернутся дискриминацией других

Правда, пока не раскрыта интрига, где разместят сервер "с миллиардами весьма чувствительных личных данных граждан" и как гарантировать их защиту, отмечает газета. Правозащитники также опасаются, что в истории с "ковид-паспортами" речь идет, в конечном итоге, "об эксклюзивном доступе части населения к походам в рестораны, театры и кино, к путешествиям в самолетах". Кстати, о самолетах. Австралийская авиакомпания Qantas уже объявила, что вскоре собирается пускать на борт исключительно привитых от ковида пассажиров. А воздушный перевозчик Ryanair в рамках кампании под девизом "Сделай укол и лети" пообещал предоставлять вакцинировавшимся "лучшие места в салоне". Авиакомпания American Airlines объявила, что с 23 января вводит для пассажиров всех международных рейсов систему"паспортов здоровья" VeriFLY. Это мобильное приложение, которое надо скачать перед полетом на смартфон, призвано упростить на границе процесс проверки результатов тестов на COVID-19 и прочих медицинских документов, которые требуются для въезда в США. Сообщается, что "паспорта здоровья" уже опробованы на рейсах из Чили, Колумбии, Гватемалы, Сальвадора, Ямайки и Гондураса.