Как пишет газета Die Welt, никаких итогов от нынешнего саммита не ждут: он лишь положит начало дискуссии, а "на принятие конкретных решений уйдут недели". Время до традиционных пасхальных каникул еще есть. Для начала предстоит выяснить, до какой степени вакцина предотвращает передачу вируса тем, кто не привит. Компании Biontech, Pfizer и Moderna обещают представить более точные данные к концу февраля. А до тех пор все разговоры о "ковид-паспортах" выглядят бессмысленными, считает госминистр ФРГ по делам Европы Михаэль Рот. Между тем Еврокомиссия уже подготовила к саммиту проект электронного сертификата вакцинации единого образца, который в идеале должны признавать все члены ЕС. Он будет включать QR-код с информацией о том, когда и каким препаратом вакцинировался гражданин, так что поддельные справки исключены. Впоследствии сертификат могут дополнить данными и о других прививках, например, от кори, которые в Евросоюзе обязательны. При этом дипломатический источник в Брюсселе уверяет, что "никто не собирается делать обязательной вакцинацию от коронавируса".
"Означает ли это, что не успевших привиться от "короны" лишат возможности путешествовать? Не обязательно, - объясняет Die Welt. - На первых порах при въезде в другую страну ЕС будет достаточно предъявить справку об отрицательном тесте на "корону". Возможно, в дополнение к этому придется провести несколько дней на карантине, если этого потребует эпидемиологическая обстановка. Но в Брюсселе исходят из того, что все больше жителей начнут прививаться от ковида, и к лету вакцинируется около 70 процентов взрослого населения Евросоюза".
Правда, пока не раскрыта интрига, где разместят сервер "с миллиардами весьма чувствительных личных данных граждан" и как гарантировать их защиту, отмечает газета. Правозащитники также опасаются, что в истории с "ковид-паспортами" речь идет, в конечном итоге, "об эксклюзивном доступе части населения к походам в рестораны, театры и кино, к путешествиям в самолетах". Кстати, о самолетах. Австралийская авиакомпания Qantas уже объявила, что вскоре собирается пускать на борт исключительно привитых от ковида пассажиров. А воздушный перевозчик Ryanair в рамках кампании под девизом "Сделай укол и лети" пообещал предоставлять вакцинировавшимся "лучшие места в салоне". Авиакомпания American Airlines объявила, что с 23 января вводит для пассажиров всех международных рейсов систему"паспортов здоровья" VeriFLY. Это мобильное приложение, которое надо скачать перед полетом на смартфон, призвано упростить на границе процесс проверки результатов тестов на COVID-19 и прочих медицинских документов, которые требуются для въезда в США. Сообщается, что "паспорта здоровья" уже опробованы на рейсах из Чили, Колумбии, Гватемалы, Сальвадора, Ямайки и Гондураса.