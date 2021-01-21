Макей обсудил с послом России взаимодействие в Союзном государстве

Актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества были обсуждены в четверг в белорусской столице на встрече главы внешнеполитического ведомства Владимира Макея с послом Российской Федерации в РБ Дмитрием Мезенцевым, сообщили в МИД республики.

На встрече речь также шла о дальнейшем взаимодействии Москвы и Минска в рамках Союзного государства, интеграционных объединений и международных организаций.

Напомним, в среду состоялся первый в 2021 году телефонный разговор президентов России и Беларуси.