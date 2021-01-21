Власть
21.01.2021 15:50
Текст: Юрий Сизов

Макей обсудил с послом России взаимодействие в Союзном государстве

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС

Актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества были обсуждены в четверг в белорусской столице на встрече главы внешнеполитического ведомства Владимира Макея с послом Российской Федерации в РБ Дмитрием Мезенцевым, сообщили в МИД республики.

Фото: iStock
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На встрече речь также шла о дальнейшем взаимодействии Москвы и Минска в рамках Союзного государства, интеграционных объединений и международных организаций.

Напомним, в среду состоялся первый в 2021 году телефонный разговор президентов России и Беларуси.

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