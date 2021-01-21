Мария Лемешева: На "Золотом орле" очень жесткая конкуренция

Основатель и главный редактор журнала "КиноРепортер" Мария Лемешева рассказала о главных героях предстоящей церемонии вручения национальной кинопремии "Золотой орел", "новых Александрах Петровых", полном отсутствии онлайн-сериалов в списках номинантов и будущем мирового кино.

- Актер Максим Матвеев претендует на победу в двух номинациях за разные роли - в фильме "Союз спасения" и сериале "Триггер". Как вы считаете, Матвеев достиг пика своей актерской карьеры, как Александр Петров в последние два года?

- За карьерным ростом Максима наблюдаю с его дебюта в "Тисках" Валерия Тодоровского в 2007-м, а в 2014-м наш журнал вручил ему премию "Событие года". Матвееву одинаково хорошо удаются как комедийные, так и драматические роли, но больше всего меня поражает творческая самоотверженность актера: ради точного попадания в образ он готов на все, и то резко худеет, то бреется наголо. А главное, Максим не боится играть откровенно отрицательных персонажей, как, например, серийный убийца в "Мосгазе". Меня ничуть не удивляет, что в последние годы ему все чаще предлагают неоднозначных героев, одним из которых стал как раз психотерапевт Артем Стрелецкий в "Триггере". Стрелецкий - человек сложный, неприятный, однако именно эти свои негативные качества он обращает в плюс в работе с клиентами. По-разному можно относиться и к князю Трубецкому в "Союзе спасения". Кто он: герой-революционер или безумец, провокатор и предатель Родины? Сейчас карьера Матвеева вышла на новую высоту, и все же это явно для него не предел. Уверена, Максим еще не раз приятно удивит нас.

Третий год подряд список номинантов "Золотого орла" не обходится без Александра Петрова. В этом году он попал в тройку претендентов в номинации "Лучшая мужская роль в кино" за актерскую работу в фильме "Стрельцов". Неужели у Петрова нет конкурентов на пути в число лучших?

Конкуренты есть, и довольно много. Недостатка в сильных и ярких актерах, в том числе и молодых, у нас нет. Среди восходящих звезд могу выделить Александра Кузнецова и Юру Борисова. Раньше заявили о себе и остаются востребованными Данила Козловский, Павел Деревянко, Юрий Колокольников, Иван Янковский, Роман Курцын, тот же Матвеев. Рано сбрасывать со счетов и старую гвардию. Еще не поставили точку в своем творчестве Константин Хабенский, Евгений Миронов, Владимир Машков, Сергей Гармаш, Сергей Маковецкий и многие другие мастера актерского цеха. В целом на "Золотом орле" в этом году очень жесткая конкуренция, причем не только в актерских номинациях. Определить фаворитов и предсказать лауреатов почти нереально.

Молодая актриса Стася Милославская стала лауреатом премии "Событие года" в номинации "Прорыв года" и теперь претендует на "Золотого орла" в номинации "Лучшая женская роль в кино" за фильм "Стрельцов", где она сыграла жену легендарного советского футболиста. Кого еще из молодых актрис, заявивших о себе в прошлом году, вы можете назвать?

Побороться за "Золотого орла" в ближайшей перспективе могли бы Алена Михайлова из сериалов "Чики" и "Водоворот", Юлия Хлынина, сыгравшая в фильмах "Лев Яшин: Вратарь моей мечты", "Лед-2" и сериале "Колл-центр", звезда "Гоголя" и "Выше неба" Таисия Вилкова, Любовь Аксенова, которая в последние годы очень много и плодотворно снимается. Я уверена, что награда Полины Максимовой на международном фестивале Canneseries за роль в сериале "257 причин, чтобы жить" станет толчком к появлению у нее новых ярких работ. И очень надеюсь, что не все сказала в своей актерской карьере Виктория Мирошниченко, получившая мировую известность после выхода драмы "Дылда".

Самое большое количество номинаций в этом году у трех фильмов, повествующих о трагических и кровавых эпизодах истории нашей страны: "Союз спасения", "Блокадный дневник" и "Дорогие товарищи!". Станет ли это трендом в киноискусстве на ближайшие годы?

Исторические фильмы уже давно в тренде. Например, скоро в прокат выйдет фильм-катастрофа Данилы Козловского "Чернобыль" - о подвиге спасателей, которым весной 1986 года удалось предотвратить второй, еще более мощный взрыв на АЭС. Но то, что такая подборка получилась в главной номинации - скорее, совпадение, чем тренд. Между "Союзом спасения" и "Дорогими товарищами" есть некоторая тематическая связь в изображении кризиса и беспомощности власти, которая жестоко расстреливает декабристов и мирную демонстрацию рабочих, однако они и "Блокадный дневник" рассказывают о слишком разных событиях, да еще и разнесенных во времени почти на полтора века.

В 2020 году большой скачок в развитии совершили российские онлайн-кинотеатры, которые увеличили объем собственных фильмов и сериалов. Почему ни один из них не представлен в списке номинантов на "Золотого орла"?

Премия "Золотой орел" всегда акцентировала внимание на зрительском резонансе - именно поэтому в шорт-лист попадают либо масштабные кассовые фильмы, либо картины, добившиеся успехов на кинофестивалях. К сожалению, в отличие от эфирных телевизионных сериалов, достоверной информации о просмотрах проектов, выходящих на стриминговых платформах, пока не существует. Академики могут опираться лишь на сведения, которые озвучили сами онлайн-сервисы. Надо отнестись к этому, как к вопросу времени. Онлайн-кинотеатры стремительно завоевывают мир, проекты, выходящие вне эфира, в ближайшее время обязательно будут соперничать с продукцией крупных телеканалов. И, скорее всего, у них появится самостоятельная номинация на "Золотом орле".

Что ждет киноиндустрию в наступившем году?

Будущее кино зависит как раз от развития онлайн-кинотеатров. В 2021 году студии будут сокращать временной разрыв между премьерой в кинотеатрах и выходом онлайн - вплоть до параллельного появления в прокате и на стриминговых платформах. Такую же схему потихоньку пробуют и российские кинопроизводители. Популярность и объем оригинального контента интернет-сервисов будут расти, причем очередной локальный успех был достигнут уже в новогодние каникулы. Пользователи онлайн-платформы Okko посмотрели в два раза больше контента, чем в новогодние праздники 2020 года, то есть в среднем по 11 фильмов, сериалов и спортивных трансляций, а количество просмотров контента на видеосервисе Wink увеличилось на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: за каникулы подписчики посмотрели более 80 млн фильмов и эпизодов сериалов. Но лично я жду возрождения проката в классических кинотеатрах, которое началось с кассового успеха сказочного блокбастера "Последний богатырь: Корень зла". 1,8 млрд рублей за три недели проката, когда разрешено заполнять зал только на четверть, - это невероятный рекорд! Не всякий блокбастер мог похвастаться такими сборами даже в доковидную эпоху. Успех "Богатыря" можно объяснить тем, что аудитория соскучилась по хорошему семейному кино. Дальнейшее развитие проката будет зависеть во многом от качества и маркетингового продвижения блокбастеров. Продюсерам необходимо ориентироваться на массового зрителя и его потребности, не обманывать ожидания и повышать художественный уровень фильмов.