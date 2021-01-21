Меркель напомнила о своем неодобрении экстерриториальных санкций США

Ангела Меркель заявила, что не одобряет экстерриториальные санкции США, и позиция Берлина по вопросу "Северного потока - 2" не поменялась.

"Экстерриториальные санкции - средство, которое, с моей точки зрения, не в порядке (вещей - прим. "РГ"). Моя позиция не поменялась", - подчеркнула канцлер.

Ранее Меркель уже говорила, что проект является экономическим, и его следует завершить.

Напомним, что санкции США основываются на законе CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), под действие которого, как решили в Вашингтоне, попадают "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Документ был принят в 2017 году и предусматривает применение правительством США ограничительных мер в отношении тех государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку у нее оружия и военной техники.