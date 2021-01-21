Меркель предложила Путину помощь в регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предлагала помощь Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI) в усилиях по регистрации российской вакцины "Спутник V" в ЕС. Об этом она сообщила на пресс-конференции.

"Россия сейчас обратилась в Европейское медицинское агентство (ЕМА). Я предлагала, чтобы наш Институт Эрлиха поддержал Россию на этом пути, которого требует ЕМА", - рассказала Меркель.

По ее словам, речь идет, в частности, о поддержке в оформлении документации.

Напомним, что PEI отвечает в Германии за допуск и контроль соответствующих медицинских продуктов.