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21.01.2021 13:57
Рубрика: Культура

МХАТ имени Горького представил опилки от "Леса"

Текст: Ольга Галицкая
Продолжая в ударном темпе выпускать новые постановки, МХАТ им. М. Горького представил очередную премьеру, уже девятую в нынешнем сезоне - "Лес".
Фото: Предоставлено пресс-службой МХАТа им. Горького Фото: Предоставлено пресс-службой МХАТа им. Горького
Фото: Предоставлено пресс-службой МХАТа им. Горького

Пьеса Александра Островского впервые была прочитана драматургом на публике 150 лет назад, в 1871 году. Ровно полтора века спустя, в 2021 году, приглашенный из Петербурга в качестве не только режиссера, но и автора интерпретации (так написано в программке) модный постановщик переосмыслил старинный замысел автора.

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Виктор Крамер начинал свою театральную жизнь в начале 90-х спектаклем "Фарсы, или Средневековые французские анекдоты", позже работал главным режиссером "Академии дураков" знаменитого клоуна Славы Полунина. Со стороны фарса и клоунады Крамер решил, видимо, взглянуть и на популярную русскую классику. С этой точки зрения переверстал и список действующих лиц.

У Островского первым номером значится помещица Гурмыжская 50-ти с небольшим лет. У Крамера главные герои - лицедеи и бродяги Геннадий Несчастливцев и Аркадий Счастливцев. Бомжи, незадачливые актеры без определенного места жительства. Судьба сводит их у мусорного бака, когда один идет из Вологды в Керчь, другой, как все помнят, из Керчи в Вологду. Несчастливцев, роясь в мусоре в надежде раздобыть целые ботинки, обнаруживает там заодно и своего коллегу по несчастьям и любви к искусству. Совсем обнищавший комик Аркашка Счастливцев буквально почернел от невзгод. Так что появление в этой роли Григория Сиятвинды взамен заявленного на открытии сезона Леонида Ярмольника кажется вполне закономерным. Вместе с трагиком Несчастливцевым в ударном исполнении премьерствующего Андрея Мерзликина он оказывается в поместье богатой вдовы.

Тут зрителей подстерегает главная неожиданность. Похоже, для Виктора Крамера ставить сегодня "Лес" - это значит говорить об экологии. Что ж, актуально. Когда после затянувшейся интерлюдии, где помещица Гурмыжская, которая, по идее, живет в "заколдованном диком лесу" и отчего-то учит своих домочадцев с обслугой правильно ставить дыхание, включая "грудные резонаторы", занавес, наконец, поднимается, никакого леса и в помине нет. Все давно распродано по частям за бесценок, профукано по недалекости и жадности, превращено в опилки.
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На огромном холме этих опилок во всю могучую сцену МХАТа на вершину вознеслась лесопильная машина, давно получившая в народе прозвище "убийца леса". А все персонажи три часа карабкаются по холму из ошметков бывших деревьев, увязая в древесной трухе и своих проблемах. Никто и не замечает, что природа гибнет. Уже погибла.

Солидная дама Раиса Павловна Гурмыжская (героическая Татьяна Поппе ввелась на эту роль за три дня до первого показа, заменив заболевшую Надежду Маркину) мечтает заполучить недоросля и недоумка Буланова (Роман Титов), приодеть его и женить на себе. Смазливый недоучившийся гимназист давно вырос из бедного своего костюмчика, перепачканного опилками. Переполненный пустыми амбициями, он грезит только о деньжищах, чтобы тут же пустить их на ветер. Трагику Несчастливцеву ничего, кроме собственного пафосного исполнения выдуманных театральных страстей, вообще не нужно. Он хочет без передышки громыхать велеречивыми монологами под обязательные аплодисменты. Некоторые оказываются очень даже кстати: "О, если б я мог остервенить против этого адского поколения всех кровожадных обитателей лесов!". Счастливцев и вовсе доволен малым, когда сыт и пьян, а сбацать комедию он готов в любом состоянии. Было бы кому смотреть.

Расчет у режиссера верный. Зрителям наверняка захочется поглазеть на масштабную гору и лихие видеодизайнерские спецэффекты, на согбенную богомольную ключницу Улиту (Алиса Гребенщикова), которая внезапно превращается в развязную девицу в корсете, пикантных чулочках и с сигаретой в мундштуке. На бенефис приглашенных медийных актеров, в конце концов.

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Смысла, правда, во всех прибамбасах маловато, зато необычно.

А подлинный "Лес" - он остался в пьесе Александра Николаевича Островского, главного русского драматурга. Ждет нового интерпретатора, без лесопилки в натруженных руках.

Культура Театр Драматический театр Гид-парк

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