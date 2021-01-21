Минфин предложил снизить порог ввоза товаров для личных целей

Минфин РФ предложил с 1 июля снизить беспошлинный порог ввоза товаров для личных целей при повторном въезде в ЕАЭС в течение месяца - до €50 в денежном и 10 кг в объемном выражениях. Соответствующий проект решения совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, Минфин предлагает сохранить действующую норму на ввоз товаров для личного пользования физлицами в багаже без уплаты таможенных платежей в размере €500 евро и 25 кг для первого въезда в течение месяца, а для второго и последующих снизить.

"С 1 июля 2021 года - стоимость не превышает сумму, эквивалентную €500, и (или) вес не превышает 25 кг одним физическим лицом один раз в течение ‎1 календарного месяца; стоимость не превышает сумму, эквивалентную €50 евро, и (или) вес не превышает 10 кг при втором и последующем случаях ввоза товаров одним физическим лицом в течение 1 календарного месяца", - говорится в документе.