Минприроды в этом году принесет в бюджет 122 млрд рублей

План по доходам бюджета этого года, полученным от министерства природных ресурсов и экологии, составляет почти 122 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Минприроды. В эту сумму входят доходы четырех федеральных агентств министерства: Роснедр, Рослесхоза, Росводресурсов и Росприроднадзора.

"В 2020 году агентства совокупно принесли в кошелек страны 116 млрд рублей, - добавили в пресс-службе Минприроды. - Это деньги, например, полученные от аукционов по недропользованию, взысканные штрафы за нарушение природоохранного законодательства".

В этом году план по доходам Минприроды может быть существенно перевыполнен более чем в два раза в случае, если суд обяжет виновника аварии под Норильском выплатить предъявленную ему сумму ущерба. В иске, поданном Росприроднадзором, фигурирует сумма почти в 148 млрд рублей.