Минсельхоз увеличил квоту на поставки томатов из Турции с 200 до 250 тысяч тонн. Приказ об этом размещен на официальном портале правовой информации.

По данным Федеральной таможенной службы России на 13 декабря, в Россию было ввезено 190,7 тысячи тонн турецких томатов. То есть установленный лимит в 200 тысяч тонн уже тогда был почти исчерпан. Как поясняли в минсельхозе, квоту требуется увеличить, чтобы избежать прекращения поставок.

В конце прошлого года Россельхознадзор сначала ввел запрет, а потом частично его снял на поставки томатов из Азербайджана и Узбекистана из-за обнаруженных в них опасных вирусов. По той же причине были запрещены поставки томатов и перцев из двух провинций Турции. Между тем Азербайджан и Турция являются основными импортерами томатов в Россию. По данным Федеральной таможенной службы, доля Азербайджана в общем объеме поставок томатов составляла более 30%. Доля Турции оценивается в 17%.

По данным Росстата, помидоры с начала 2021 года растут в цене больше других продуктов: за первую рабочую неделю года они подорожали на 3,5%, а с 31 декабря - на 11,5%. И этот сезонный рост продолжится как минимум до марта, указывает гендиректор компании "Технологии роста" Тамара Решетникова. По ее мнению, дополнительный объем турецких томатов не окажет влияния на розничные цены. Из Турции они поставляются в Россию в основном в весенний период. Помимо этого, даже дешевые турецкие томаты на фоне ослабления рубля подросли в цене. А кроме самых простых, турецкие поставщики завозят и более дорогие сорта - черри, сливовидные, желтые и другие.