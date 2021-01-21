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21.01.2021 11:02
Рубрика: Экономика

Минтранс: Предложения об изменении правил провоза багажа требуют проработки

Текст: Евгений Гайва
Идею об изменении правил провоза багажа на авиатранспорте нужно проработать, считают в Минтрансе.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

"Вопросы внесения изменений в Федеральные авиационные правила ФАП-82 требуют дополнительной проработки со всеми участниками рынка авиаперевозок и общественными организациями", - пояснили "РГ" в министерстве. Там также отметили, что обращение авиакомпании "Аэрофлот", содержащее в том числе предложение об изменении правил провоза багажа, обсуждалось в министерстве. Но окончательных решений пока не принято.

Фото: istock
В России могут появиться еще две авиакомпании-лоукостера

Эта мера будет не в интересах пассажиров, при этом не позволит как-то серьезно увеличить доходы авиакомпаний, считает председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. Скорее авиакомпании стремятся освободить багажные отделения, чтобы возить коммерческие грузы, заметил он в беседе с "РГ".

Права пассажиров уже были урезаны в последние годы за счет введения безбагажных тарифов, сказал представитель общественной организации. При этом, если изменить норма провоза багажа, пострадают также производители дорожных сумок и чемоданов, так как уже выпущенная продукция может оказаться негабаритной и невостребованной, заметил Янков.

Ранее газета "Известия" сообщила со ссылкой на источники в крупных авиакомпаниях, что "Аэрофлот" предложил Минтрансу уменьшить размеры провозимого авиапассажирами багажа на 20%. В частности, речь идет о сокращении размеров провозимого багажа с 203 до 158 см по сумме трех измерений. Тем самым перевозчики смогли бы увеличить свои доходы за счет доплаты за негабаритный багаж, считают авторы инициативы.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс

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