Миротворцы в Карабахе ищут пропавших без вести

Российские миротворцы продолжают выполнять в Нагорном Карабахе важнейшую гуманитарную миссию - наши военные участвуют в сборе информации и поиске пропавших без вести участников недавнего вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Чтобы привлечь к этой работе местных жителей, в Степанакерте устроили пункт приема граждан и запустили "горячую" телефонную линию. Каждый, кто владеет какими-то сведениями о разыскиваемых, может поделиться информацией с нашими военными. "Всего за помощью в пункт приема граждан, развернутый в ноябре прошлого года, обратилось более 2320 человек, в том числе 575 - по телефону "горячей линии", - сообщили в Минобороны России.

Там объяснили, как строится дальнейшая работа с такими обращениями. Их фиксируют, после проверки и необходимых уточнений заносят в базу данных и передают в совместные поисковые группы. Туда, помимо миротворцев, входят сотрудники Международного комитета Красного Креста, а также представители азербайджанской и армянской сторон.

Между тем наши "голубые каски" обеспечили безопасное прохождение по территории Карабаха еще четырех автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджана. В сопровождении российских военных этот армейский транспорт проследовал через Лачинский коридор в северном и южном направлениях.

Кроме того, миротворцы продолжают обеспечивать возвращение в Нагорный Карабах беженцев. По данным Минобороны России, общее количество таких людей уже превышает 50 тысяч человек.

МЧС

Группировка МЧС в Карабахе продолжает разминирование. По данным пресс-службы МЧС России, всего с начала миссии пиротехники отряда "Лидер" и Ногинского спасцентра разминировали в Нагорном Карабахе территории общей площадью более 95 гектаров.

Работы идут небыстро, поскольку карты минных полей отсутствуют, а земля нашпигована взрывоопасными предметами. Однако прибывшее накануне усиление саперов из Подмосковья позволило приступить к разминированию помимо Агдамского еще и Мартунинского района.

Ранее были завершены все работы в Аскеранском районе. Там разминировано 88,5 гектара и обнаружено более 15 тысяч боеприпасов. В Мартунинском районе, где работы только начались, уже обследовано примерно 2,5 гектара и обнаружено 10 боеприпасов.

Подготовил Тимофей Борисов