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21.01.2021 20:58
Рубрика: Общество

Не кошачье дело

Могут ли домашние животные заразить человека COVID-19
Текст: Ирина Краснопольская
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(8363)
Как сообщала "РГ", петербургские ученые впервые в России провели генетическое исследование коронавируса, выявленного у домашнего кота. Широко обсуждается вопрос: кто от кого заразился? Животное от хозяев, у которых диагноз COVID-19 был подтвержден, или наоборот? В условиях самоизоляции, масочного и перчаточного режима мы как-то не заметили, что порой от стресса, тоски, одиночества спасают наши домашние любимцы: кошки, собаки, попугаи, рыбки. Взгляните вокруг себя! Какая бы ни была погода, рано поутру во дворах, на улицах появляются "собачники": любимцев выгуливать необходимо. Даже если, казалось бы, нет сил оторвать голову от подушки, нужно вставать и идти. И нельзя пропустить чистку аквариума, и необходимо накормить попугая… И все же мучает вопрос: все они для нас не опасны? Они не переносят коронавирус? Ведь знаем, что начало всеобщей беде положили летучие мыши. Может, вакцинировать против COVID-19 надо кошек и собак? Об этом "РГ" беседует с ветеринарным врачом Евгением Кемельманом.
В любую погоду хозяйка Светлана выводит своего Плутона на прогулку. Фото: Ирина Краснопольская В любую погоду хозяйка Светлана выводит своего Плутона на прогулку. Фото: Ирина Краснопольская
В любую погоду хозяйка Светлана выводит своего Плутона на прогулку. Фото: Ирина Краснопольская

Евгений Леонидович, выходит, кошки и собаки тоже страдают от пандемии? Они могут заразить нас? Они переносят вирус? Или их заражаем мы?

Фото: Gettyimages
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Евгений Кемельман: Да, не вызывает сомнений, что все началось с летучих мышей. Но сейчас очевидно, что вирус передается от человека к человеку. Потому такие строгие меры изоляции, потому так важно проведение всеобщей вакцинации, которая сейчас проходит в стране. Кошка могла болеть COVID-19, заразившись от хозяев. Считается, что кошки, если все же болеют коронавирусом, то переносят его легко: либо выздоравливают сами, либо на симптоматической терапии. Существует разновидность коронавируса, опасная именно для кошек. Но она не передается людям.

И все-таки: можем ли мы заразиться от больной кошки? Тем более что не всегда известно, больна ли кошка.

Евгений Кемельман: Кошки могут болеть COVID-19, но заразить человека им не дано. Во всяком случае, сегодня нигде в мире нет исследований, которые пришли бы к иным выводам.

А собаки могут страдать от коронавируса и передать его окружающим?

Евгений Кемельман: Исследования ведутся во всем мире. И нигде, во всяком случае пока, нет подтверждения того, что собаки страдают от COVID-19. Также нет данных о том, что они могут передавать этот вирус. Подчеркиваю, именно COVID-19! У собак существуют свои разновидности коронавируса. Но это вирусы собак, и людям они не передаются.

Существует разновидность коронавируса, опасная именно для кошек. Но она не передается людям

Если я вас правильно поняла, соседства собак и кошек бояться не надо? И вакцинировать их тоже не надо?

Евгений Кемельман: Бояться, конечно, не надо. И тем более ни в коем случае не отказываться от заболевшего животного. Его надо лечить. Домашних животных обязательно надо своевременно вакцинировать. Но не от COVID-19, а от тех болезней, которыми они страдают: особенно от бешенства. Есть своеобразный календарь прививок домашних животных, которого необходимо придерживаться. Такая вакцинация в нашей стране доступна.

Фото: iStock
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Скажу о другом. Пандемия еще раз убедила: там, где рядом собака, кошка, тот же аквариум или попугай в клетке, люди менее болезненно переносят ограничительные меры. Простое поглаживание любимой кошки, тепло собаки, положившей морду на колено, даже голос попугая, даже разглядывания рыбок в аквариуме успокаивают, снимают стресс. А это так важно! Вот утром я иду на работу в клинику. Вижу, как в наш московский двор, даже когда еще не убран снег, даже в гололед, выходят "собачники". Между собой общаются не только сами собаки, но и их хозяева. Поверьте, это бесценное общение. Может, кого-то смешит, как хозяева разговаривают со своими питомцами. Не важно о чем. Важно, что разговаривают, общаются. Общаются не только в интернете - с живыми существами, которые преданы хозяину, которые его бескорыстно любят.

Общество Здоровье Общество Природа Интервью Ирины Краснопольской

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