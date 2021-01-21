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21.01.2021 22:08
Рубрика: Спорт

Слишком рано восторгались

После сенсационной победы над Словенией наша сборная безоговорочно уступила хозяину ЧМ-2021 Египту
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 12(8363)
Мужская сборная России неудачно начала второй этап проходящего в Египте чемпионата мира, где на текущей стадии соревнований сформированы четыре группы по шесть команд в каждой. Наши гандболисты безоговорочно уступили хозяевам турнира - 23:28, причем по итогам первой половины встречи подопечные главного тренера Велимира Петковича проигрывали "минус 7" - 8:15.
Наша оборона оказалась бессильна под напором атакующих игроков сборной хозяев турнира в Египте. Фото: EPA Наша оборона оказалась бессильна под напором атакующих игроков сборной хозяев турнира в Египте. Фото: EPA
Наша оборона оказалась бессильна под напором атакующих игроков сборной хозяев турнира в Египте. Фото: EPA

Напомним, что на стартовом этапе мирового форума мастеров ручного мяча россияне сыграли вничью с Белоруссией (32:32), сенсационно победили прошлогоднего полуфиналиста чемпионата Европы Словению (31:25) и в уже никому не нужном матче взяли верх над Южной Кореей (30:26).

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Результаты первых двух встреч и пошли в таблицу новой шестерки, где к тройке лучших из нашей группы "Н" присоединились участники четверки "G" Швеция, Египет и Северная Македония.

Многочисленные восторги по поводу нашей яркой и достаточно неожиданной победы над словенцами оказались преждевременными. Египет хоть и крепкая команда, но звезд с неба особенно не хватает. Однако по первому тайму встречи Египет - Россия создавалось впечатление, что хозяева как минимум входят в элиту мирового гандбола. Причем они лишены истинного преимущества своей площадки, так как турнир проводится без присутствия зрителей на трибунах.

Лишь стартовые минут десять шла равная игра, затем хозяева начали стремительно уходить вперед. Важная статистика: на 20-й минуте благодаря точному броску Дмитрия Житникова россияне сократили отставание до 8:10, после чего ровно треть тайма до перерыва ни разу не смогли поразить ворота соперника. А египтяне за этот отрезок праздновали голы пять раз.

Наши голкиперы на троих отразили лишь пять бросков соперников из 33

Во второй половине североафриканцы уверенно держали россиян на дистанции, не позволяя приблизиться в счете менее чем на пять мячей.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Главный тренер нашей сборной Велимир Петкович вынужденно задействовал сразу трех голкиперов. Никто из них толком не помог команде. Общее количество отраженных бросков низкое - 5 из 33 мячей, летевших в створ ворот. Это лишь 15 процентов, с такими показателями на последнем рубеже обороны не выиграть даже при всех возможных чудесах нападения.

Результаты остальных матчей в группе IV второго этапа: Словения - Северная Македония - 31:21, Швеция - Белоруссия - 26:26.

Положение команд: Швеция - 5 очков, Египет - 4, Словения - 4, Россия - 3, Белоруссия - 2, Северная Македония - 0.

Для выхода в плей-офф, который начнется с четвертьфинала, россиянам нужно войти в двойку сильнейших команд группы. Задача вполне выполнимая. В пятницу нужно обыгрывать македонцев, а воскресный матч против шведов обещает стать ключевым.

Где будем смотреть

22 января, пятница, "Матч ТВ"

17.25. Россия - Северная Македония. Прямая трансляция.

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