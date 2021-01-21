МВД накажет авторов видеороликов, в которых лжеполицейские срывают погоны

В Министерстве внутренних дел России заявили, что распространяемые в социальных сетях видеоролики, на которых якобы полицейские срывают с себя погоны и шевроны, являются фейковыми. Их авторов полицейские пообещали найти и привлечь к административной ответственности. В полицейском ведомстве подчеркнули, что герои всех этих роликов в органах внутренних дел не служат.

"Размещенные в социальных сетях видеозаписи с участием граждан в полицейской форме являются фейковыми и постановочными. В настоящее время принимаются меры к привлечению их к административной ответственности", - говорится в сообщении, размещенном в официальном аккаунте МВД в Twitter.

Ранее в соцсетях стали активно распространяться несколько видеороликов, на которых мужчины в форме сотрудников полиции танцуют под музыку и срывают в этот момент с себя погоны и шевроны с эмблемой МВД России.