На Кубе произведут 100 миллионов доз собственной вакцины от COVID-19

В 2021 году на Кубе намерены произвести 100 миллионов доз вакцины собственной разработки, а также привить все население Острова Свободы. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил директор кубинского Института имени Карлоса Финлея Висенте Верес.

"Мы обладаем возможностью по производству 100 миллионов доз вакцины Soberana02 - нашей наиболее продвинутой разработки. Если все пойдет по плану, в этом году мы сможем вакцинировать все население страны", - заявил глава института, занимающегося разработкой вакцины.

Накануне на Кубе началась вторая фаза клинических испытаний вакцины Soberana02, в которых примут участие 900 волонтеров. В случае успеха, в марте планируется начать третью фазу, уже со 150 тысячами волонтеров.

"В феврале мы также должны начать испытание вакцины на детях, чтобы затем гарантировать возможность использования вакцины этой возрастной группой", - отметил Верес.

"Наша цель - начать массовую вакцинацию в первом полугодии. Для кубинцев прививка будет бесплатной, но при этом не обязательной", - сообщил ученый, также рассказав о планах предложить программу вакцинации, уже за деньги, и зарубежным туристам.

Напомним, что в настоящий момент на Кубе ведется разработка четырех вакцин от коронавируса. Soberana01 и Soberana02 разрабатывается Институтом имени известного иммунолога Карлоса Финлея, а Abdala и Mambisa - Центром генной инженерии и биотехнологии. В отличие от других лекарственных аналогов, Mambisa представляет собой назальный спрей.