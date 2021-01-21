Начало нового этапа для мировых рынков сыграет против доллара

Начинается новый, глобальный этап для мировых финансовых рынков. Это связывают с новой властью в США, которая будет вносить разнообразие в будни биржевых игроков.

Специально для "Российской газеты" Дмитрий Чечулин, независимый финансовый эксперт, обрисовал перспективы валютного рынка:

- Говоря про новую эпоху для рынков, выделю несколько глобальных моментов. Это цена на нефть, перечисляет эксперт, процесс мировой вакцинации и действия ФРС США в связке с новым главой министерства финансов Джанет Йеллен. И еще несколько моментов, касающихся именно России. Это санкции, в том числе и пресловутое давление на "Северный поток - 2", и макроэкономическая ситуация внутри страны.

Также, нельзя забывать о росте напряженности между евро и долларом США. На прошлой неделе Евросоюз анонсировал ряд мер по усилению роли евро в международной системе расчетов. А Германия создает фонд противодействия американским санкциям. Это дает надежду на завершение строительства проекта "Северный поток - 2".

Уже заявленные санкции США против трубоукладчика "Фортуна" и компании "КВТ-Рус" не принесут существенного вреда проекту, так-как компания была специально создана для владения одним лишь судном и от санкций она не пострадает.

Куда опаснее для проекта возможность наложения санкций на страховщиков проекта. Это может помешать использовать новую ветку трубопровода на территории вод Дании. Однако видимо на этот случай и создается фонд в Германии.

Говоря про стоимость доллара США против основных валют (в первую очередь евро), стоит ожидать его дальнейшего снижения. Во-первых, огромный объем эмиссии доллара за 2020 год не может не отразиться на его курсе.

Во-вторых, Джанет Йеллен не будет существенно ужесточать политику США, она привыкла работать на "избыточной ликвидности". Это позволит экономике США быстрее восстановиться от кризиса. Но как они будут решать вопросы с балансом ФРС - пока совершенно не понятно.

С другой стороны, если цена на нефть продолжит расти и Штаты сохранят возможность экспортировать нефть, дешевая национальная валюта сыграет им сильно на руку. В любом случае, считает эксперт, стоит ждать роста валютной пары EUR/USD к уровням 1,25 в ближайший год.

Единственная конкретика, которую на данный момент озвучила Йеллен - это планы по отмене налоговых льгот для крупного бизнеса, веденых Трампом. Но тут есть один нюанс - сказано, что это будет сделано после пандемии. А вот тут вопрос - когда именно объявят победу над вирусом, никто не знает. Многие вирусологи утверждают, что это "надолго", а значит, и планы могут остаться на бумаге до следующего президентского срока.

Исходя из всего этого, можно предположить, что не стоит ожидать резких скачков курса на этой неделе. Рубль продолжит торговаться в пределах 73-74 за доллар, а пара EUR/RUB скорее всего продолжит движение к отметке 88, от текущих 89.

Все будет зависеть от цен на нефть. А они свою очередь очень "радуются" положительному ВВП Китая за 2020 год и перспективам роста экономической активности в 2021 году.