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21.01.2021 08:32
Рубрика: Экономика

Назван фактор для появления депрессии на удаленке

Текст: Сергей Бабкин

Прослушивание музыки во время работы на удаленке может стать фактором, приводящим к апатии и депрессии. Об этом агентству "Москва" рассказала профессор Московского государственного психолого-педагогического университета, доктор психологических наук Марина Розенова.

Фото: iStock
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Особенно негативно прослушивание музыки и другие отвлекающие факторы могут сказаться во время работы, требующей интеллектуальных усилий, нестандартных решений и высокой концентрации внимания. "Музыку лучше использовать в фазе подготовки и настроя на деятельность, чтобы создать необходимый уровень активности и тонуса. Но сама деятельность более эффективна в условиях отсутствия помех", - добавила Марина Розенова.

Если же будут созданы звуковые помехи, то возможна перегрузка, снижение качества и продуктивности работы. Также это может привести к раздражительности и разочарованию результатами. "Как следствие возможны негативные состояния, депрессивные тенденции", - отметила профессор.

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