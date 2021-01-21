Новости

В Приэльбрусье вновь открыли горнолыжные трассы 12:20
Анатолий Аксаков: Не удивлюсь, если фильм "Терминатор" станет реальностью 12:18
Госавиаслужбе Украины поручили не выпускать Медведчука в Россию 12:16
На Москве-реке построят метромост 11:59
На севере Москвы запустят новые трамваи 11:59
Генпрокуратура предостерегла от участия и призывов к незаконным массовым мероприятиям 11:54
Названы главные мифы о сахарном диабете 11:41
Появился новый кадр из продолжения "Хэллоуина" 11:39
Томский ученый предложил способ ликвидации трещины на МКС 11:37
Генпрокуратура направила в Германию очередной запрос о "берлинском пациенте" 11:34
Первый на Чукотке приют для животных открыли на "дальневосточном гектаре" 11:25
Россия передаст Киргизии 500 тысяч доз вакцины "Спутник V" 11:24
Минприроды в этом году принесет в бюджет 122 млрд рублей 11:21
Петербуржцев предупредили о сильном снегопаде 11:14
Оперштаб: Еще 5220 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:08
В Прикамье возбудили дела из-за плохого отопления домов в морозы 11:05
Увеличена квота на импорт в Россию турецких томатов 11:02
Составлен рейтинг популярных перелетов из Москвы 11:01
Одесский магазин закрылся из-за языкового скандала и угроз националистов 10:49
Минздрав изменил требования к хранению вакцины "Спутник V" 10:46
В Башкирии муж учительницы ударил мальчика за плохое поведение в школе 10:38
Более 1 миллиона аргентинцев записались на вакцинацию "Спутником V" 10:34
На фрегат "Адмирал Головко" погрузили отечественные газовые турбины 10:34
В РФ зафиксировали наплыв фейковых сайтов по продаже вакцин от COVID-19 10:24
Прокуратура начала проверку по факту ДТП с автобусом в Подмосковье 10:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На лекарства от ковида выделят еще 2,7 млрд рублей
На лекарства от ковида выделят еще 2,7 млрд рублей
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
21.01.2021 11:41
Рубрика: Общество

Названы главные мифы о сахарном диабете

Текст: Сергей Бабкин

Специалисты столичного КБ "Стрелка" назвали ряд мифов о сахарном диабете, которые до сих пор считают правдивыми и в Москве, и в регионах. Этому посвящена одна из частей исследования в рамках международной программы "Города побеждают диабет".

Фото: iStock
Опыты на мышах показали эффективность воды против ожирения и диабета

Как выяснили авторы работы, массовые представления о происхождении диабета часто являются упрощенной версией медицинских представлений середины ХХ века. "Например, многие россияне до сих пор считают, что диабет является следствием переедания, избыточного потребления сладкого или что заболевание наследуется напрямую. Также распространены проявления более общих страхов перед тяжелыми или хроническими заболеваниями, например, представления о заразности сахарного диабета", - говорится в исследовании.

Более того, многие пользователи соцсетей на сто процентов уверены, что диабет неизбежно ведет к тяжелой инвалидности и ранней смерти. Как отмечают в КЮ "Стрелка", значительная часть мифов негативно влияет на жизнь людей с диабетом. Это в ряде случаев заставляет больных скрывать диагноз. Также, по оценкам исследователей, люди с сахарным диабетом сталкиваются с социальными барьерами - от осуждения до отказа в приеме на работу. К тому же не везде для таких людей приспособлена городская инфраструктура. Ведь у больных возникают дополнительные запросы: например, места для отдыха, еды и введения инъекций.

Общество Здоровье Диабет: профилактика и диета

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 21 887 случаев COVID-19 в 85 регионах
Главное о первых президентских указах Джозефа Байдена
МИД: Россия выступает за продление ДСНВ на пять лет
В РФ зафиксировали наплыв фейковых сайтов по продаже вакцин от COVID-19
Выявлен новый путь попадания коронавируса в легкие
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России