Названы главные мифы о сахарном диабете

Специалисты столичного КБ "Стрелка" назвали ряд мифов о сахарном диабете, которые до сих пор считают правдивыми и в Москве, и в регионах. Этому посвящена одна из частей исследования в рамках международной программы "Города побеждают диабет".

Как выяснили авторы работы, массовые представления о происхождении диабета часто являются упрощенной версией медицинских представлений середины ХХ века. "Например, многие россияне до сих пор считают, что диабет является следствием переедания, избыточного потребления сладкого или что заболевание наследуется напрямую. Также распространены проявления более общих страхов перед тяжелыми или хроническими заболеваниями, например, представления о заразности сахарного диабета", - говорится в исследовании.

Более того, многие пользователи соцсетей на сто процентов уверены, что диабет неизбежно ведет к тяжелой инвалидности и ранней смерти. Как отмечают в КЮ "Стрелка", значительная часть мифов негативно влияет на жизнь людей с диабетом. Это в ряде случаев заставляет больных скрывать диагноз. Также, по оценкам исследователей, люди с сахарным диабетом сталкиваются с социальными барьерами - от осуждения до отказа в приеме на работу. К тому же не везде для таких людей приспособлена городская инфраструктура. Ведь у больных возникают дополнительные запросы: например, места для отдыха, еды и введения инъекций.