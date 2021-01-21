Николай Александрович! Вопрос в лоб: наш мозг страдает от короны или он неуязвим?
Николай Коновалов: Прямое воздействие вируса на мозг, пока во всяком случае, не доказано. Хотя, несомненно, коронавирус проникает в нервную систему. Доказательство? Да самое известное: человек, в которого внедрился вирус, теряет обоняние. А это не что иное, как результат воздействия на периферические нервы. На головной и спинной мозг грубого воздействия вируса не выявлено. Но… Поскольку вирус нарушает систему кровообращения, то в голове пациента могут возникнуть нарушения этого самого кровообращения. А они почти неизбежно влекут за собой нарушения функций мозга.
Это теоретические выкладки или это уже практические выводы нейрохирурга?
Николай Коновалов: Пока все-таки предположения. Потому что подобные нарушения возможны в любых других органах человека.
Могу ли я высказать предположение? Выходит, что вирус ковида впрямую не повлиял на работу нейрохирургов и неврологов?
Николай Коновалов: Впрямую нет. Но он заметно изменил организацию нашей работы. Почему? Наш центр оказывал и продолжает оказывать плановую нейрохирургическую помощь в условиях пандемии. А она диктует свои законы. Чтобы взять пациента, скажем, на операцию по поводу опухоли спинного или головного мозга, пациент сперва должен пройти тестирование на наличие коронавируса и компьютерную томографию легких. Мы, похвалюсь, довольно быстро все это проводим. Потому время для плановой операции не бывает упущенным. Кроме того, мы постоянно контролируем самих сотрудников центра, дабы обеспечить безопасность и самим сотрудникам, и пациентам. В результате пандемия не помешала нам выполнить годовой объем операций. Но все-таки вторая волна больно ударила по коллективу - заболели многие сотрудники.
Складывается впечатление, может, субъективное, что количество пациентов, которым требуется нейрохирургическая помощь, становится больше. Это так?
Николай Коновалов: Впечатление справедливо по той простой - и очень отрадной - причине, что такие заболевания научились эффективнее выявлять и диагностировать. В том числе и на начальных стадиях.
Значит, результаты лечения лучше, чем, скажем, десять или даже пять лет назад?
Николай Коновалов: Конечно!
Помогают новые технологии?
Николай Коновалов: И они, и большой накопленный опыт.
Задам вопрос, который всегда тревожит: пациенту с опухолью головного или спинного мозга доступно лечение в отечественных клиниках? Или ему надо икать помощи за рубежом?
Николай Коновалов: Только не за рубежом!
Вы так категоричны? Категоричность обоснована?
Николай Коновалов: Несомненно! Вот не далее как сегодня, перед приездом к вам, у меня на консультации был пациент, у которого проблемы в грудном отделе позвоночника. Он выбрал местом лечения одну известную зарубежную клинику. Там была проведена операция, которая привела к инвалидности. В разговоре со мной пациент признал, что его выбор места лечения был ошибкой. Хотя, несомненно, в той стране немало великолепных хирургов. Но он попал не к ним. Таких примеров много. И поверьте, очень непросто после чужих ошибок исправлять ситуацию. Это не те ошибки, на которых учатся. Это опасные ошибки. У меня есть основания утверждать, что операции на головном и спинном мозге успешно проводятся в нашей стране. Однако не всегда любое заболевание можно вылечить. Понимаю, что это звучит несколько кощунственно, но это, к сожалению, так.
Так будет всегда? Есть же недуги, которые считались неизлечимыми, а ныне поддаются лечению. Головной и спинной мозг исключение из этого правила?
Николай Коновалов: Нет, не исключение. Например, еще недавно лечение метастазов в спинном и головном мозге было весьма проблематичным. Теперь с появлением радиохирургии мы добиваемся куда лучших результатов. Если раньше наличие метастазов служило показанием к открытой операции, то теперь, в результате нескольких сеансов специальной радиотерапии, можно обойтись без операции.
И вам грозит безработица? Радиотерапия приведет к отказу от классической хирургии?
Николай Коновалов: Как показывает опыт, у хороших хирургов работы всегда через край. Скучать не приходится. А постдипломное образование свидетельствует, что специальность нейрохирургов в фаворе.
А на фоне нынешней пандемической ситуации, когда наблюдается не только рост престижа медицинской специальности, но и внедрения технологий, методик малоинвазивной хирургии…
Николай Коновалов: Внедрение новых методик минимально инвазивной хирургии привело к заметному прогрессу в лечении болезней позвоночника и спинного мозга. Один пример. Сейчас после операции по удалению межпозвоночной грыжи поясничного отдела пациент встает через несколько часов после операции. А через несколько дней он уходит домой.
И специальная реабилитация ему не нужна?
Николай Коновалов: В большинстве случаев не нужна. Если раньше при удалении опухоли спинного мозга необходимы были довольно большие разрезы, то сейчас это всего три-четыре сантиметра. Еще об одном могу сказать. У многих пожилых людей происходит сужение позвоночного канала. Это приводит к сильным болям и слабости в ногах. Человеку становится сложно ходить. Требуется операция. Раньше такая операция сопровождалась установкой стабилизирующей конструкции из титана. Теперь за счет минимально инвазивной хирургии мы добиваемся лучших результатов без имплантатов. Естественно, пациент, а это в основном пожилые люди, не только легче переносит саму операцию, но и заметно быстрее восстанавливается.
И в новом году никак не можем отойти от пандемии. Перепутала она все карты. Многие пациенты согласны терпеть сильнейшие боли в том же позвоночнике, но боятся отправиться на необходимую операцию. Откладывают ее на потом. Страх вирусной опасности перевешивает иные страхи…
Николай Коновалов: Ни в коем случае не надо идти по этому пути. Да, самоизоляция, всяческие страхи перед вирусом сказываются на нашей психике. Некоторых страх буквально парализует. Поверьте доктору: боль не надо терпеть! Даже опасно терпеть. Наверное, не случайно наш центр даже во время самого большого нашествия пандемии не был перепрофилирован под ковид. Мы продолжали оказывать профильную нейрохирургическую помощь. А так как наш мозг от коронавируса не страдает, то… Будьте благоразумны и лечитесь вовремя.