Образовательный портал МААМ подвел итоги конкурса "Лучший педагог года"

Образовательный портал МААМ подвел итоги шестого ежегодного конкурса "Лучший педагог года".

В 2020 году в конкурсе приняло участие более 55 000 педагогов, опубликовавших более 170 000 учебных материалов. Победители конкурса были определены на основе количества и качества публикаций, пользовательского голосования, оценок жюри и администрации портала.

Победителями конкурса стали 41 педагог дошкольного, школьного и дополнительного образования.

Самсонова Елена Шабданбековна, г. Оренбург.

Акматова Айнура Асанкуловна, г. Новосибирск.

Федосеева Юлия Владимировна, п. Матвеев-Курган, Ростовская обл.

Морозова Марина Юрьевна, г. Мытищи, Московская обл.

Абдулова Джюме Сиражутдиновна, п.Правохеттинский, ЯНАО.

Разумная Зоя Виталиевна, г. Почеп, Брянская обл.

Котова Алла Юрьевна, г.Курск.

Попова Валентина Ивановна, г. Пенза.

Сидорова Млада Викторовна, г.Пионерский, Калининградская обл.

Пштыка Ирина Петровна, п. Нивенское, Калининградская обл.

Щепкина Татьяна Викторовна, г.Сорочинск, Оренбургская обл.

Рослякова Любовь Николаевна, г. Севастополь.

Чувилина Елена Алексеевна, г. Омск.

Веряева Ольга Юрьевна, с. Тюшево, Рязанская обл.

Симакова Наталья Викторовна, с. Малоугренёво, Алтайский край.

Потапова Елена Анатольевна, п. Бетлица, Калужская обл.

Гетманская Татьяна Александровна, г.Ставрополь.

Евсеенко Ксения Анатольевна, г. Новосибирск.

Ушкова Людмила Алексеевна, с.Теряево, Московская обл.

Туева Татьяна Геннадьевна, г. Прокопьевск, Кемеровская обл.

Зайферт Оксана Александровна, г. Белгород.

Волченкова Ольга Александровна, совхоз Масловский, Воронежская обл.

Калёнова Анна Александровна, г.Заволжск, Ивановская обл.

Козлова Инна Михайловна, г. Москва.

Белова Эльвира Валентиновна, Орехово-Зуевский г.о., Московская обл.

Колосанова Наталья Дмитриевна, г. Курган.

Роводзянова Марина Юрьевна, г. Бийск, Алтайский край.

Керимова Амина Александровна, г. Нижний Новгород.

Седова Наталья Владимировна, г.Жуковский, Московская обл.

Левина Татьяна Юрьевна, г. Вязьма, Смоленская обл.

Кибец Марина Юрьевна, г.Партизанск, Приморский край.

Щербань Татьяна Владимировна , г. Артемовск, Луганская Народная Республика.

Мажова Светлана Александровна, д. Анишино, Тульская обл.

Красильщикова Ирина Юрьевна, г. Омск.

Номинация "Творческий педагог":

Сейитмедова Оксана Сейтиевна, г.Москва

Новикова Наталья Александровна, г. Ряжск, Рязанская обл.

Плахтеева Наталья Евгеньевна, г. Краснодар.

Рудич Марина Сергеевна, г. Брест, Республика Беларусь.

Номинация "Школьный педагог":

Соколан Ольга Владимировна, пгт. Кромы, Орловская обл.

Ступченко Ирина Николаевна, пгт. Яблоновский, Республика Адыгея.

Каширина Наталия Александровна, г. Красный Сулин, Ростовская обл.

Портал МААМ поздравляет победителей, благодарит всех участников и приглашает воспитателей и учителей принять участие в борьбе за звание "Лучший педагог года" и в этом году.

В этом году количество публикаций на МААМ перешло отметку в 1 000 000. Пользователями портала опубликовано более миллиона учебных материалов: конспекты занятий и уроков, методические разработки, сценарии детских праздников и школьных мероприятий, консультации, дидактические игры и многое другое. Все публикации сгруппированы по разделам, что облегчает поиск нужного материала. Большое число активных участников позволяет эффективно обмениваться опытом. На портале действует несколько постоянных конкурсов для детей и педагогов, по итогам которых выдаются дипломы победителей. Кроме того, каждый пользователь может стать членом жюри, а также получить свидетельства о публикации в СМИ.

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