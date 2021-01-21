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21.01.2021 07:25
Рубрика: Спорт

Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов отстранены от тренировок

Текст: Максим Домчев
Российские хоккеисты "Вашингтона" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов нарушили протокол безопасности по коронавирусу и отстранены от тренировок.
Фото: Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Как стало известно, российские легионеры клуба после одного из матчей собрались вместе в номере гостиницы, при этом забыв надеть маски. Это является нарушением утвержденного перед сезоном протокола безопасности по противодействию коронавирусу.

Фото: REUTERS
Овечкин забил впервые в новом сезоне

Как сообщает сайт НХЛ, лига запретила всем нарушителям принимать участие в тренировках команды и непонятно, когда они смогут вернуться к матчам. Помимо этого "Вашингтон" оштрафован на 100 тысяч долларов за данное нарушение.

"Я сожалею о решении провести время с моими одноклубниками в гостиничном номере, а не в районе раздевалки. Я сделаю выводы из случившегося", - заявил Овечкин.

Опубликовал официальное заявление и клуб, который расстроен поведением российских игроков.

"Сотрудники нашего клуба приложили массу усилий для создания безопасного окружения для наших хоккеистов и всех членов команды, чтобы мы смогли завершить сезон. Мы расстроены тем, что наши игроки решили пообщаться в гостиничном номере, а не в специально предназначенных для этого местах. Мы принимаем решение НХЛ и еще раз обращаем внимание, что протоколы безопасности по борьбе с COVID-19 продолжают действовать, и все хоккеисты по-прежнему должны неукоснительно их соблюдать", - говорится в заявлении.

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