Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов отстранены от тренировок

Российские хоккеисты "Вашингтона" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов нарушили протокол безопасности по коронавирусу и отстранены от тренировок.

Как стало известно, российские легионеры клуба после одного из матчей собрались вместе в номере гостиницы, при этом забыв надеть маски. Это является нарушением утвержденного перед сезоном протокола безопасности по противодействию коронавирусу.

Как сообщает сайт НХЛ, лига запретила всем нарушителям принимать участие в тренировках команды и непонятно, когда они смогут вернуться к матчам. Помимо этого "Вашингтон" оштрафован на 100 тысяч долларов за данное нарушение.

"Я сожалею о решении провести время с моими одноклубниками в гостиничном номере, а не в районе раздевалки. Я сделаю выводы из случившегося", - заявил Овечкин.

Опубликовал официальное заявление и клуб, который расстроен поведением российских игроков.

"Сотрудники нашего клуба приложили массу усилий для создания безопасного окружения для наших хоккеистов и всех членов команды, чтобы мы смогли завершить сезон. Мы расстроены тем, что наши игроки решили пообщаться в гостиничном номере, а не в специально предназначенных для этого местах. Мы принимаем решение НХЛ и еще раз обращаем внимание, что протоколы безопасности по борьбе с COVID-19 продолжают действовать, и все хоккеисты по-прежнему должны неукоснительно их соблюдать", - говорится в заявлении.