Павлова стала шестой в гонке на Кубке мира

Сразу три российские биатлонистки попали в топ-10 по итогам индивидуальной гонки на 15 км на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в итальянском Антхольце.

Лучший результат показала Евгения Павлова, которая финишировала шестой с отставанием от победительницы австрийки Лизы Терезы Хаузер нв 1.49,1 минуты. Светлана Миронова стала седьмой (+1.51,3), Ульяна Кайшева - девятой (+1.55,6). У всех россиянок были проблемы на огневых рубежах. Каждая допустила по два промаха.

Павлова объяснила, почему не удалось отстрелять чисто.

- Надо настроиться, что на высоте пробивает пульс. Если долго стоишь на рубеже, начинается тремор в ногах. Так было у меня. Я долго стояла на "стойке", и начало трясти. Вот и промахнулась. Ноги тряслись от перевосстановления, - сказала Павлова в эфире "Матч ТВ". - Мне понравилась эта трасса. В Оберхофе было намного сложнее. Здесь как таковых нет ни спусков, ни подъемов, только пологие бугорочки, и ты стараешься каждый сантиметр работать.