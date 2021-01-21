Передача Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Анахайм"

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов помог своей команде обыграть "Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2.

"Дикари" повели в счете в первом периоде. Играя в меньшинстве, Райан Хартман сумел наказать "уток" за ошибку в обороне. Гол Ника Бонино в начале второго периода закрепил успех "Миннесоты", однако сопернику удалось сначала отыграться, а затем и сравнять счет. Заброшенными шайбами отметились Николас Делорье и Кэм Фаулер.

"Миннесота" вырвала победу в третьем периоде. С передачи россиянина Кирилла Капризова точный бросок нанес Йоэль Эрикссон Эк. На счету Капризова стало пять очков - один гол и четыре передачи.