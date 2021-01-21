Перевозчики ЕС отказываются от работы в Британии из-за правил Brexit

Перевозчики из ЕС и европейские транспортные компании отказываются от ведения бизнеса в Британии, из-за того, что местные чиновники просят их предоставить десятки тысяч фунтов стерлингов в качестве гарантий для покрытия НДС или потенциальных тарифов по прибытии в страну.

Это требование о финансовой гарантии не существовало до Brexit и транспортные компании Евросоюза, которые ранее предоставляли услуги по транспортировке грузов для малых и средних предприятий, приняли решение, что не будут нести дополнительное финансовое бремя. Во вторую неделю января количество отказов от перевозок в Британию выросло на 168 процентов по сравнению с третьим кварталом 2020 года и удвоилось в первую календарную неделю года. Transporeon, немецкая компания-разработчик программного обеспечения, которая работает со 100 тысячами поставщиков логистических услуг, заявила, что экспедиторы отклонили заказы на перевозку ее продуктов из Германии, Италии и Польши в Альбион.

Грузовики с товарами могли свободно проходить через британские порты до Brexit, теперь поставщики из ЕС, как и британские экспортеры, должны предоставить множество документов перед экспортом в дополнение к таможенной декларации и финансовой гарантии T1. Они должны предъявить документ Rex (система зарегистрированных экспортеров) для подтверждения происхождения продукта, который определит, будут ли применяться к нему тарифы при въезде в Британию или он подпадает под льготный режим.

Колин Джеффрис, который работает директором кампании Key Cargo International в Манчестере, и занимается экспедированием грузов 24 года, сказал в интервью Guardian, что его бизнес почти остановился на прошлой неделе из-за внезапных торговых барьеров, установленных первого января. Он отметил, что перевозчики недооценили серьезность финансовых гарантий, известных как T1, которые теперь применяются к товарам, экспортируемым в Британию. По его словам, грузовику с грузом на 200 000 фунтов стерлингов потребуются наличные деньги или документ финансовой гарантии T1 на сумму 40 тысяч фунтов стерлингов только для предоставления гарантий по НДС, что является серьезным бременем для транспортных компаний, у которых сразу несколько грузовиков едут в Соединенное Королевство.