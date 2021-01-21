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21.01.2021 13:46
Рубрика: Экономика

Почта России перестала продавать пиво

Текст: Ирина Алпатова

Эксперимент по продаже пива в отделениях Почты России приостановлен. Об этом сообщили представители компании на пресс-брифинге в ТАСС. При этом в компании не закрывают для себя эту возможность, так как это дает ей возможность заработка.

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"Сейчас не продаем, но будем думать, потому что это вопрос рынка, нам тоже надо выживать, и мы оцениваем это с точки зрения экономической", - сказал глава Почты России Максим Акимов.

Про эксперимент с продажей пива в почтовых отделениях стало известно два года назад. В целом, его результаты в компании оценивают позитивно - в некоторых регионах и отделениях на пиво наблюдался спрос. Глава Почты отметил, что розничная торговля в отделениях вызывает критику некоторых клиентов, особенно в крупных городах, однако от розницы компания отказываться не будет, но будет менять форматы, чтобы привести ее к хорошему состоянию в 2021 году.

"Мы с этим тоже будем работать. Мы с уважением относимся и к этому мнению. Поэтому будем работать с форматами. Но от розницы мы отказываться точно не будем", - сказал Акимов.

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