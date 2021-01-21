Под Гродно обнаружили новый вид птиц для Беларуси

Если еще совсем недавно белорусский Гродно на берегах Немана считался исключительно центром исторических сюжетов прошлого, в котором можно было приветствовать гостей из стран Балтии, путешественников из Европы и Азии, то в наступившем году его решили облюбовать и пернатые красавцы из Западного полушария.

Коренную жительницу Северной Америки, информирует БЕЛТА, близкую родственницу лесных уток мандаринок, впервые приветствовали местные орнитологи, уточнили агентству в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ). Правда, эта яркая птица встречается даже на Кубе и в некоторых странах Европы, куда еще в XVII веке ее презентовали конкистадоры в качестве декоративной домашней птицы.

Размеры ее достаточно скромные, поясняет агентство. Длина тела не превышает 51 см, а размах крыльев - 73 см, правда, при наличии довольно длинного треугольного хвоста. Что же касается причины для визита пернатых гостей в Беларусь, то она очевидна, полагают специалисты: сильные морозы и большое количество снега. В такую погоду они стараются держаться возле открытых водоемов, которых становится все меньше, а потому и встречи с редкими птицами все чаще становятся приятным сюрпризом.

А на вопрос: "Почему? ", зоологи напоминают, что скорость полета птиц не сравнить с энергией магистральных авиалайнеров. И по пути из Канады и США они предпочитают делать посадки значительно ближе - в Исландии. Поэтому и все встречи с американскими утками на евразийском континенте считаются до сих пор наблюдениями за сбежавшими из неволи птицами.

Кстати, известно, что каролинские утки живут не только в воде, хотя и предпочитают закрытую местность. Они часто выбирают места со свисающими ветками деревьев, которые скрывают их от хищных животных, представляя естественное надежное укрытие. Хотя даже густая листва, по наблюдению знатоков, не сможет каролинского селезня защитить из-за слишком яркого оперения, делающего его похожим на разукрашенного индейца. Бросается в глаза и его чересчур длинный хохол, отливающий зеленым и фиолетовым цветом.