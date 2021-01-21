Подготовлен проект о запрете продажи сложных инструментов начинающим инвесторам

Группа депутатов и сенаторов подготовила законопроект, направленный на защиту интересов неквалифицированных инвесторов на финансовом рынке, сообщил журналистам заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, один из авторов документа.

По словам сенатора, в прошлом году имели место многочисленные злоупотребления на финансовом рынке, когда потребителей неверно информировали о характере и доходности тех или иных инструментов. В итоге люди часто делали рискованные вложения и теряли деньги.

В начале декабря эту тему подняла в Совфеде глава Центробанка Эльвира Нибиуллина. "За два года - только вдумайтесь - число людей, которые открыли счета у брокеров, выросло почти в четыре раза, до 8,5 млн счетов", - сказала она и подчеркнула, что закон о защите неквалифицированных инвесторов заработает только с 2022 года. А до тех пор банки смогут по определению главы ЦБ, "впаривать людям продукты", которые не подходят для новичков финансового рынка.

"Тогда мы договорились в короткие сроки разработать соответствующий законопроект, - рассказал Николай Журавлев. - За предыдущий месяц была проведена большая работа совместно с Центральным банком, Министерством финансов РФ, профессиональным сообществом, участниками рынка, результатом которой стал законопроект, который мы сегодня вносим в Государственную Думу".

Документ предусматривает наделение Банка России правом ограничивать заключение сложных финансовых договоров с неквалифицированными инвесторами, если по ним предоставляется потребителю неполная или недостоверная информация или если принятие решения требует наличия определенного опыта и знаний.

Кроме того, вводится обязанность обратного выкупа продуктов финансовыми организациями, то есть своего рода "период охлаждения", если продукт уже был продан потребителю, отметил сенатор. "Мы четко прописываем, какие продукты будут доступны для неквалифицированных инвесторов на фондовом рынке с целью минимизации возможных рисков продажи сложных структурных продуктов, которые несут серьезный риск потери средств граждан", - уточнил Николай Журавлев.

Кроме того, в законопроекте предложено сдвинуть на полгода - с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года - вступление в силу закона, о котором говорила Эльвира Набиуллина.

По мнению Журавлева, подготовленный сенаторами и депутатами законопроект - это "разумный компромисс с точки зрения защиты прав неквалифицированных инвесторов, минимизации рисков граждан - с одной стороны и возможностей развития финансового рынка - с другой стороны".