Подготовлен проект о запрете продажи сложных инструментов начинающим инвесторам

Новости

"Патриоты России" поддержали идею создания новой объединенной партии 15:20
В самом "узком" месте МЦД начали укладывать пути 15:12
Эксперт рассказал, к чему приведет переход Lada на модульную платформу 15:05
В Швейцарии пройдет референдум о запрете на ношение никаба 15:05
"Единая Россия" поддержит индексацию пенсий работающим пенсионерам 15:01
Вышел трейлер комедии с Дмитрием Нагиевым "Спасите Колю!" 15:00
В Москве полиция потребовала закрыть вход в метро "Красные ворота" 14:57
В Госдуме поищут иностранный след в призывах к участию в незаконных акциях 14:57
Меркель напомнила о своем неодобрении экстерриториальных санкций США 14:54
Роскомнадзор поддержал уголовную ответственность за треш-стримы 14:48
С сентября число безработных снизилось на треть 14:27
В МВД не исключают попыток "раскачать ситуацию" в Москве по примеру Беларуси и Киргизии 14:24
Путин заявил о снижении безработицы 14:19
Большинство жалоб омбудсмену касается социальных вопросов 14:10
В Красноярске вновь ввели режим "черного неба" 14:10
РФПИ подтвердил регистрацию вакцины "Спутник V" в Венгрии 14:07
Родригес снимет мультсериал по фильму "От заката до рассвета" 13:56
Уведомлять о праве на льготы и выплаты Минтруд будет в шести случаях 13:53
АСВ перечислило ЦБ РФ 5,9 млрд рублей в счет погашения долга 13:53
В Крыму арестован участковый, присвоивший квартиру ветерана 13:50
Почта России перестала продавать пиво 13:46
Новый водозабор для Севастополя построят до конца зимы 13:40
Кабмин даст регионам 2 млрд на строительство физкультурных объектов 13:38
В КЧР наградят инструкторов, спасших троих детей при сходе лавины 13:34
Регионам выделят более 4,5 млрд рублей для сдерживания роста цен на продукты 13:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На лекарства от ковида выделят еще 2,7 млрд рублей
На лекарства от ковида выделят еще 2,7 млрд рублей
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
21.01.2021 14:42
Рубрика: Власть

Подготовлен проект о запрете продажи сложных инструментов начинающим инвесторам

Текст: Галина Мисливская
Группа депутатов и сенаторов подготовила законопроект, направленный на защиту интересов неквалифицированных инвесторов на финансовом рынке, сообщил журналистам заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, один из авторов документа.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По словам сенатора, в прошлом году имели место многочисленные злоупотребления на финансовом рынке, когда потребителей неверно информировали о характере и доходности тех или иных инструментов. В итоге люди часто делали рискованные вложения и теряли деньги.

Фото: РИА Новости
ЦБ рекомендовал ограничить продажу полисов инвестиционного страхования

В начале декабря эту тему подняла в Совфеде глава Центробанка Эльвира Нибиуллина. "За два года - только вдумайтесь - число людей, которые открыли счета у брокеров, выросло почти в четыре раза, до 8,5 млн счетов", - сказала она и подчеркнула, что закон о защите неквалифицированных инвесторов заработает только с 2022 года. А до тех пор банки смогут по определению главы ЦБ, "впаривать людям продукты", которые не подходят для новичков финансового рынка.

"Тогда мы договорились в короткие сроки разработать соответствующий законопроект, - рассказал Николай Журавлев. - За предыдущий месяц была проведена большая работа совместно с Центральным банком, Министерством финансов РФ, профессиональным сообществом, участниками рынка, результатом которой стал законопроект, который мы сегодня вносим в Государственную Думу".

Документ предусматривает наделение Банка России правом ограничивать заключение сложных финансовых договоров с неквалифицированными инвесторами, если по ним предоставляется потребителю неполная или недостоверная информация или если принятие решения требует наличия определенного опыта и знаний.

Кроме того, вводится обязанность обратного выкупа продуктов финансовыми организациями, то есть своего рода "период охлаждения", если продукт уже был продан потребителю, отметил сенатор. "Мы четко прописываем, какие продукты будут доступны для неквалифицированных инвесторов на фондовом рынке с целью минимизации возможных рисков продажи сложных структурных продуктов, которые несут серьезный риск потери средств граждан", - уточнил Николай Журавлев.

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
Аналитики назвали десять главных рисков 2021 года

Кроме того, в законопроекте предложено сдвинуть на полгода - с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года - вступление в силу закона, о котором говорила Эльвира Набиуллина.

По мнению Журавлева, подготовленный сенаторами и депутатами законопроект - это "разумный компромисс с точки зрения защиты прав неквалифицированных инвесторов, минимизации рисков граждан - с одной стороны и возможностей развития финансового рынка - с другой стороны".

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Финансы Инвестиции Законодательная власть Госдума Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

Путин заявил о снижении безработицы
ОАЭ зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник V"
Мишустин сообщил о закупке препарата для онкобольных
ФСБ предотвратила нападение подростков на подмосковную школу
COVID-19: Какие ограничения отменят в Москве с 22 января
Михаил Мишустин оценил ситуацию с вакцинацией в стране
Госдума одобрила проект в защиту традиционных ценностей